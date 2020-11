Coronavirus, altri 93 contagi. Ricoveri in aumento e nuovi casi in carcere

Su 673 tamponi processati nella giornata di oggi. Pieno di pazienti il reparto di Malattie infettive del ‘Cardarelli’

CAMPOBASSO. Coronavirus, l’epidemia continua a colpire duro in Molise. Altri 93 contagi, dai 673 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Oggi il comune più colpito risulta essere Larino, con 11 casi, riconducibili a cluster noto e altri 10 positivi all’interno del carcere.

Gli altri contagi a Campobasso (4), Isernia (6), Bagnoli del Trigno (1), Bojano (2), Campomarino (5), Castelpetroso (2), Colletorto (6), Frosolone (1), Guglionesi (4), Montaquila (8), Montenero di Bisaccia (1), Montenero Valcocchiara (2), Montorio dei Frentani (1), Morrone del Sannio (1), Oratino (1), Palata (1), Portocannone (7), Pozzilli (1), Roccasicura (1), Rocchetta al Volturno (1), Rotello (1), San Giacomo degli Schiavoni (1), Santa Maria del Molise (1), Sant’Agapito (2), Sant’Angelo Limosano (1), Sesto Campano (1), Termoli (6), Toro (1), Vastogirardi (1), Venafro (1).

Tra le notizie contenute nel bollettino di oggi il trasferimento di un paziente di Larino da Malattie infettive a Terapia intensiva e 5 nuovi ricoverati, di Castelpetroso, Isernia, Capracotta, Riccia e Montagano. Con le dimissioni di due pazienti, di Termoli e Oratino, sono attualmente 30 i malati Covid al ‘Cardarelli’ di Campobasso, 24 a Malattie infettive e 6 in Terapia intensiva.

Intanto, vista la situazione di emergenza, i posti letto Covid nel reparto di Terapia intensiva potrebbero essere aumentati, con il possibile ricovero di pazienti, nel caso se ne presentassero le condizioni, nell’area no Covid. Al momento, infatti, e in attesa della realizzazione dell’ospedale Covid nell’area dell’ex hospice, non si è nelle condizioni di tenere i due percorsi separati. Con i timori e lo stato di allerta che ne conseguono.

Sono arrivati a 1.990 i contagi, su 61.642 tamponi processati dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.259, i guariti (l’ultimo caso un paziente di Termoli), sono 690, mentre le persone in isolamento sono salite a 1.322.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!