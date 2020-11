Tamponi rapidi ai medici di base e ai pediatri, Toma ordina a Giustini la predisposizione di un protocollo ad hoc

Il commissario ad acta ha dieci giorni di tempo per la stesura del documento contenente indicazioni per l’approvvigionamento e l’effettuazione dei test

CAMPOBASSO. Contenimento del contagio da Covid-19, il presidente della Regione Molise Donato Toma, con provvedimento n.46 del 2 novembre, ordina al commissario ad acta per la sanità Angelo Giustini “di porre in essere ogni atto di propria competenza […] per l’approvazione di un protocollo regionale contenente “disposizioni in ordine all’utilizzo da parte dei medici di Medicina Generale e dei pediatri di libera scelta, previa valutazione clinica, dei tamponi antigenici rapidi durante l’attività ambulatoriale o domiciliare a favore dei propri assistiti”.

Il protocollo – ancora Toma – dovrà prevedere che i medici eseguano test su prenotazione e previo triage telefonico ai contatti stretti asintomatici individuati e ai casi sospetti. Per quei professionisti impossibilitati ad operare presso il proprio studio, dovranno essere individuate strutture fisse o mobili rese disponibili dai Comuni tramite Protezione civile in accordo con Asrem. Nell’ipotesi di esito positivo del tampone rapido, il medico di base o il pediatra avranno il compito di disporre la quarantena degli assistiti in attesa del tampone di conferma e di comunicare il caso al Dipartimento di prevenzione. E dovranno dare il via altresì alla ricostruzione della catena dei contatti, informando opportunamente l’azienda sanitaria.

I medici sono chiamati a rispettare le disposizioni ai fini del mantenimento della convenzione e il direttore generale dell’Asrem dovrà monitorare la situazione, in quanto responsabile.

“La fornitura dei tamponi antigenici rapidi, o altro test previsto, - si legge nel provvedimento - sia assicurata ai medici dal Commissario per l’emergenza Covid-19 unitamente ai necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici), demandando all’Asrem l’organizzazione delle modalità di consegna ai medici dei test antigenici, o altro test previsto”.

Il commissario Giustini – stante l’ordinanza del governatore – ha dieci giorni di tempo per la messa a punto del protocollo.

