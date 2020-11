Coronavirus, attivato un nuovo centro per il prelievo dei tamponi

Il presidio è stato allestito presso il vecchio ospedale di Termoli per potenziare le attività di contact tracing in Molise



TERMOLI. Gestione dell’emergenza sanitaria coronavirus in Molise: come annunciato nei giorni scorsi è stato allestito un nuovo centro per il prelievo dei tamponi.

Come confermato dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano il presidio sarà attivo da domani 4 novembre presso il vecchio ospedale Termoli.

“Verranno potenziati i turni di prelievo mattina e pomeriggio – ha assicurato Florenzano -. Nell'ambito del potenziamento delle attività di contact tracing e di potenziamento delle modalità di screening si aggiunge dunque questo ulteriore ed importante tassello”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!