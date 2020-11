Coronavirus, attivate due unità Usca per Isernia e Agnone. Calenda: "Accolte le mie istanze"

Il commento della consigliera regionale a margine della riunione del Tavolo tecnico per l’emergenza sanitaria: “Importante risultato raggiunto"

CAMPOBASSO. “In seguito alla nota indirizzata al direttore generale dell’Asrem, Florenzano, quest’oggi, durante la seduta del Tavolo tecnico per l’emergenza sanitaria, ho ricevuto rassicurazioni dallo stesso dg in merito alle criticità che avevo sollevato e per le quali chiedevo un intervento immediato, onde evitare situazioni spiacevoli a danno dei cittadini”. Ad annunciarlo è la consigliera regionale Filomena Calenda e il riferimento è alle Usca, per le quali la stessa Calenda aveva sollevato dubbi sull’esiguità del loro numero in Molise.

Il dg Florenzano ha confermato oggi che saranno attivate altre due unità, 1 a Isernia e l’altra ad Agnone. “Questo mi rincuora molto – commenta la Calenda - perché già ora l’USCA con sede in Venafro perde 2- 3 ore solo per raggiungere alcuni comuni nella zona di Agnone e che col sopraggiungere dell’inverno questi tempi saranno destinati ad aumentare e quindi a incidere negativamente sull’attività clinica delle USCA stesse. La loro attivazione ad Agnone consentirà un più efficiente servizio territoriale”. In queste ore l’Asrem sta effettuato sopralluoghi presso gli ospedali di Isernia e di Agnone per attivare dei punti prelievo per eseguire i tamponi molecolari anche nei due nosocomi. In riferimento, invece, ai rinnovi delle esenzioni dei ticket sanitari per patologie e per reddito, la proroga sarà attivata in automatico, così da evitare, alle persone anziane e a quanti presentano patologie serie, di raggiungere le Asl di competenza territoriale.

Tutto ciò, ovviamente, per salvaguardare la salute delle persone più vulnerabili. “Sono felice – chiosa la Calenda - del risultato raggiunto quest’oggi dal tavolo tecnico, questo significa che quando si lavora con l’unico obiettivo del bene comune, i risultati sono facilmente raggiungibili”.

