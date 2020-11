Coronavirus, calano i contagi ma la Terapia intensiva diventa solo Covid

Registrati 26 casi di positività ma con l’ennesimo ricovero al Cardarelli la Rianimazione dell’ospedale del capoluogo chiude le porte ai pazienti non affetti dal SarsCoV2. Guarite invece 27 persone





CAMPOBASSO. Rallenta il contagio in Molise, almeno per la giornata di oggi 3 novembre, in cui a fronte di 724 tamponi processati dall’Asrem sono stati registrati 26 casi di positività, riconducibili – secondo l’azienda sanitaria – a cluster noti, salvo i casi in cui il test è stato richiesto dal medico di medicina generale.

Il maggior numero di positivi è stato riscontrato a Bojano, con 6 infetti, poi Riccia (5) e Isernia (4). Gli altri comuni interessati sono Agnone (2), Campobasso (3), Ferrazzano (1), Poggio Sannita (1), Termoli (2) e due centri non molisani ma in questo caso in carico all’Asrem ossia Gallo Matese (1) e Serracapriola (1).

Sono 6 i nuovi ricoveri nella divisione di Malattie infettive del Cardarelli di Campobasso e si registra il trasferimento di un paziente di Agnone in Terapia intensiva. Ed ecco che – con il reparto di Rianimazione Covid già saturo – scatta l’utilizzo degli altri 6 posti letto ricavati nel blocco pre-operatorio, con la conseguenza che i malati no-Covid bisognosi di cure intensive andranno dirottati nelle altre strutture regionali e non nel nosocomio del capoluogo.

I ricoveri totali salgono comunque a 35. Mentre i dimessi sono 4. Nota positiva è che il numero dei guariti raggiunge quota 27, per un saldo di giornata positivo. Ad oggi gli asintomatici a domicilio in regione sono 1204, mentre i soggetti in quarantena 1322.

