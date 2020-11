Recovery fund, 45 progetti per 3 miliardi di euro: c’è la superstrada del Molise

Previsto un investimento di 250 milioni di euro per il primo lotto, tra il casello autostradale di San Vittore e la variante di Venafro. A illustrare gli interventi il governatore Donato Toma. Durissimo il giudizio di Pd e M5s sul metodo seguito

CAMPOBASSO. Recovery fund, la realizzazione della superstrada Termoli-San Vittore e della nuova ferrovia Campobasso-Foggia tra gli interventi che saranno presentati dal Molise a valere sui fondi per consentire ai paesi europei, e segnatamente all’Italia, di superare la crisi economica conseguenza della emergenza sanitaria.

Lo ha detto il governatore Donato Toma, presentando in Consiglio regionale le 45 schede progettuale predisposte dal Molise e che saranno presentati nei prossimi giorni, per un totale di 3 miliardi di euro. L’annuncio nella seduta monotematica sul Recovery fund, nel quale sono state discusse l’ordine del giorno e la mozione di iniziativa di Pd e M5s.

Un’opera, la superstrada del Molise, che prevede un impegno di spesa di oltre 2 miliardi di euro, anche se per il Recovery fund è previsto il finanziamento solo la realizzazione del primo lotto, dal casello autostradale di San Vittore alla variante di Venafro, per 250 milioni di euro. Sempre in maniera di trasporti, ha detto Toma, è previsto il potenziamento della linea ferroviaria Termoli-Campobasso Venafro, con un investimento di 140 milioni di euro per lo stralcio Matrice Termoli e la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Campobasso-Foggia.

Tra gli altri interventi previsti l’ammodernamento dell’ospedale di Isernia, per 100 milioni di euro, la realizzazione della rete dei borghi per 150 milioni di euro, ma anche interventi per la costa, 70 milioni di euro, per la montagna, la valorizzazione di castelli, musei e siti archeologici per 100 milioni. Non mancano la sicurezza scolastica per 66 milioni di euro, e i programmi per la riduzione delle perdite idriche.

L’intervento di Toma ha preceduto il voto sull’ordine del giorno del Pd e la mozione del M5s, bocciati dal centrodestra, (con l'astensione di Gianluca Cefaratti), “perché arrivano tardi”, ha detto il governatore.

Durissima la reazione di dem e pentastellati. “E’ da maggio che chiedevamo il confronto e per averlo abbiamo dovuto fare la richiesta di monotematico per sentir illustrare un libro dei sogni. Prevedo che si realizzerà il 5% di quello che ha illustrato”, ha affermato il capogruppo del Pd Micaela Fanelli. Critiche anche da Michele Iorio, “non è stato accolto l’invito alla condivisione, in favore di un metodo basato sulla tracotanza”.

Ferma anche la contestazione del M5s. “Presidente lei è da due anni e mezzo che parla da solo – ha detto il capogruppo Andrea Greco – non si è reso conto che in Molise non l’ascolta più nessuno”.

Carmen Sepede

