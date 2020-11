Dirigenti esterni, Toma: nessuna tegola per la Regione, ecco com'è andata

Dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimi alcuni articoli della Legge di Stabilità 2019 del Molise, il governatore precisa: nessun effetto

CAMPOBASSO. Nessuna tegola per la Regione Molise, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 30 ottobre scorso (di cui vi abbiamo riferito ieri), che ha dichiarato illegittimi diversi articoli della Legge di stabilità 2019 in materia di trattamento economico delle posizioni dirigenziali e non solo.

Lo dichiara il governatore del Molise Donato Toma, che spiega come il verdetto non abbia prodotto alcun effetto poiché la legge in questione, per la parte afferente ai dirigenti, non ha ma trovato applicazione da parte dalla Regione proprio perché impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Toma, insomma, si sarebbe cautelato in via anticipata onde evitare contraccolpi in caso di soccombenza in giudizio.

In particolare, per quanto attiene l'articolo 15, comma 3, lettera i), della legge regionale del Molise n. 4 del 2019 che prevede l'utilizzazione temporanea, in posizione di distacco, del personale delle società partecipate presso enti regionali, i dirigenti esterni distaccati dalle società partecipate ''torneranno 'indietro' e con le medesime società, ha aggiunto ancora il presidente della Regione, si provvederà a stipulare apposite convenzioni che ne permetteranno il reimpiego.

