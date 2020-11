La mappa dell'Italia dopo il Dpcm: Molise zona verde. Scatta il coprifuoco dalle 22 alle 5

L'ultimo Dpcm anti-Covid in Gazzetta Ufficiale. L'Italia divisa in tre: per il Molise sarebbero in vigore misure di contenimento ordinarie con con rigide limitazioni. Ma per il governatore Donato Toma l'ufficialità è da attendere

CAMPOBASSO. Nelle Regioni con misure di contenimento ordinario, tra cui il Molise, è stabilito il coprifuoco dalle 22 alle 5 e, quindi, ritorno dell’autocertificazione: per uscire di casa dopo le dieci di sera occorrerà provare di doverlo fare per ragioni di lavoro necessità e salute; chiusura dei musei e delle mostre; didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni); nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole coefficiente di riempimento massimo del 50 per cento sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale chiusura di bar e ristoranti alle 18 (ma con la possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica); chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie resta come sempre fortemente raccomandato a tutti, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute∙

Nelle regioni con misure di contenimento ad elevata gravita (arancione) sarà vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza); Saranno consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza; sarà vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune; saranno sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.

Nelle regioni con misure di contenimento a massima gravità (rosso) sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza); chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non alimentari chiusa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto; sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale; attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media.

Sulla collocazione del Molise in zona verde, tuttavia, il governatore Donato Toma non si sbilancia. “In Molise siamo un Rt abbastanza su rispetto alla media, alla settimana scorsa era a 1,8 – le parole del presidente della Regione, intervenuto alla trasmissione ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. Come colore dovremmo esser tra verde e arancione, non sappiamo ancora, aspettiamo di capire".