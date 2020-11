Coronavirus, 3 morti e 77 contagi. In Molise ancora ricoveri in aumento

Ancora un bollettino preoccupante dai 784 tamponi processati oggi

CAMPOBASSO. Coronavirus, 3 morti e 77 contagi, l’epidemia torna a colpire duro in Molise. I decessi relativi a tre pazienti ricoverati nel reparto di Malattie infettive del ‘Cardarelli’, due donne di 84 anni, di Monteroduni e Serra Capriola, e un 89enne ospite della casa di riposo di Vinchiaturo. Con i tre morti di oggi sono arrivate a 45 in Molise le vittime del Covid.

I contagi 14 a Campobasso, 15 a Termoli, 11 a Colletorto, 11 a Montaquila, 6 a Isernia, 4 a Bojano, 1 a Baranello, 2 a Busso, 1 a Cantalupo del Sannio, 1 a Castropignano, 1 a Guglionesi, 1 a Larino, 2 a Petacciato, 1 a Portocannone, 1 a Roccamandolfi, 1 a Roccavivara, 1 a San Giovanni in Galdo, 1 a San Giuliano di Puglia, 1 a Venafro, 1 a San Giorgio a Cremano.

Dal bollettino di oggi anche la notizia di un paziente di Campobasso che si è aggravato e che è stato trasferito dal reparto di Malattie infettive del ‘Cardarelli’ alla Terapia intensiva. Altri sei pazienti poi sono stati ricoverati, 2 di Isernia, 1 di Campobasso, 1 di Castropignano, 1 di Mafalda e 1 di San Giorgio a Cremano. Tre malati Covid, di Isernia, Riccia e Pagani, sono stati invece dimessi.

Ad oggi sono 34 i malati Covid curati al ‘Cardarelli’, 26 in Malattie infettive e 8 in Terapia intensiva. Sono arrivati a 2.199 i contagi, su 63.905 tamponi processati dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.426, i guariti sono 728, di cui 1 di Isernia certificato oggi. Le persone in isolamento sono invece salite a 1.487.

