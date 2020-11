Infrastrutture e industria, un futuro possibile per il Molise: l’incontro con il sottosegretario al Mise Alessia Morani

Di scena il summit con i sindacati e le imprese del territorio, promosso dal Pd pentro per l’individuazione di strategie condivise per lo sviluppo della regione

ISERNIA. Le opportunità di sviluppo per il Molise al centro del dibattito andato in scena l’altro pomeriggio, in videoconferenza, con il sottosegretario al Mise Alessia Morani.

L’iniziativa, organizzata dal Pd di Isernia, in particolare dal segretario cittadino Maria Teresa D’Achille e dal segretario provinciale Luciano Sposato, in collaborazione con Laura Venittelli dell’assemblea nazionale dem e presidente della ‘Casa dei diritti’ e Vittorino Facciolla segretario regionale, ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali e imprenditoriali.

Sono quindi intervenuti il segretario regionale della Cgil Molise Paolo De Socio, il responsabile della Feneal Uil Roberto D’Aloia, il componente del direttivo Uil Molise Caludio Perna e il responsabile territoriale metalmeccanici della Cisl Molise Cesare Iallonardi.

Per le imprese il presidente di Confindustria Molise Vincenzo Longobardi, l’imprenditore Michele Antenucci, attivo nel campo dell’editoria, dell’informatica e delle nuove tecnologie e Romolo D’Orazio, amministratore delegato di Modaimpresa, invitato per testimoniare l’esempio di un’azienda che ha saputo coniugare il know how specifico della moda a un ruolo sociale sul territorio.

All’ordine del giorno: “Criticità e prospettive delle aziende nel nucleo industriale di Pozzilli; Misure Nazionali ed Europee per favorire gli investimenti produttivi nel Mezzogiorno e nel Molise”. Temi scelti dal Pd perché considerati strategici per lo sviluppo, in particolare alla luce delle prospettive future del settore dell’automotive che impattano in maniera significativa proprio sul sito industriale di Isernia-Venafro, che vanta numerose aziende operanti nel comparto, e che, trovandosi in una zona di confine con Campania e Lazio, potrebbe rappresentare un importante snodo tra regioni e, con il potenziamento di infrastrutture stradali e ferroviarie, un fondamentale punto di collegamento tra Tirreno e Adriatico. Dunque, potrebbe diventare un sito in grado di attrarre investimenti.

Ed ecco che l’esponente dem del Governo, la quale si è detta disponibile a collaborare con i rappresentanti del territorio per la programmazione di azioni utili alla crescita della regione, ha lanciato un messaggio ottimistico, passando in rassegna le opportunità, finanziarie e non, da cogliere.

“Il tema delle infrastrutture, sia materiali che immateriali (con riferimento alla banda ultra larga e alla fibra, ndr), - ha esordito - è determinante per lo sviluppo”.

“C’è un piano per le infrastrutture – ha proseguito – che è molto importante. Ci sono infatti ben 160 miliardi che sono già stati programmati per i prossimi 15 anni. È poi imminente l’uscita di alcune gestioni commissariali per opere che nel tempo sono rimaste inattuate. Pertanto, dal punto di vista della viabilità è stata ingranata una marcia in più che ci permettere di correre veloce rispetto al passato e di applicare strumenti fino ad oggi inutilizzati. E lo stesso vale per il processo di digitalizzazione, - ancora Morani - che grazie ai fondi europei, in particolare a quelli del Recovery fund, e grazie alla necessità di implementare una rete di collegamento ad internet, anche per via della pandemia, è stato accelerato. Questo, dunque, è un momento propizio per lo sviluppo”.

La sottosegretaria ha poi spostato il focus proprio sul Molise. “Credo che ora ci siano condizioni favorevoli affinché questa regione possa tornare ad ospitare industrie importanti e possa tornare a garantire l’occupazione giovanile. Si può pensare di progettare in Molise da un punto di vista di politiche industriali”.

“Ci sono nuove opportunità ma anche strumenti già esistenti”, ha aggiunto la rappresentante di governo, passando così in rassegna alcune misure.

“Ci sono la Zes, per quel che riguarda la sburocratizzazione, e la decontribuzione al 30%. Due misure che, insieme alle risorse dell’Area di crisi complessa, che possono essere rimesse a bando (visto che sono avanzati 9-10 milioni), e insieme al credito d’imposta per il Sud rappresentano condizioni più che favorevoli per gli investimenti”.

Ma non è tutto. “A queste – ha proseguito la sottosegretaria - vanno aggiunte risorse del Recovery fund e della programmazione 2021-2027 (considerando che il Molise rientra nell’ex Obiettivo Uno, ndr). In sostanza, sono a disposizione dell’Italia, e in particolare dei territori che sanno programmare meglio, strumenti efficaci per il rilancio dell’economia”.

Imprescindibile, a questo punto, la capacità progettuale locale, “che passa – ha aggiunto - anche attraverso le organizzazioni sindacali e datoriali”.

“Nonostante le difficoltà legate al Covid, - ha concluso Morani - mi sento di dire che c’è terreno fertile per attrarre investimenti e riportare le imprese a livelli importanti. So che c’è un problema di accesso al credito – ha promesso - e sono disposta ad aiutarvi”.

L’interessamento della Sottosegretaria al Mise alla ‘causa molisana’ è stato commentato positivamente dall’ex onorevole e dirigente regionale dem Laura Venittelli, la quale ha così invocato “una task force del territorio che lavori per il rilancio dello stesso”.

Anche gli altri esponenti politici, sindacali e le associazioni presenti hanno apprezzato l’incontro, che è stato solo il primo di una serie appuntamenti finalizzati all’individuazione di una linea d’azione comune ai fini del rilancio del Molise.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!