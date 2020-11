Coronavirus, mai tanti contagi in un giorno: oggi 153 su 879 tamponi

A Campobasso il maggior numero di casi. E ci sono altri 8 pazienti ricoverati in ospedale. Colpito dal virus anche il medico di base di Casacalenda, Michele Danza

CAMPOBASSO. Coronavirus, mai tanti contagi in un solo giorno in Molise. Accertati oggi altri 153 nuovi positivi, dagli 879 tamponi processati nelle ultime 24 ore.

Il maggior numero di nuovi contagi a Campobasso (31) e numeri a due cifre anche a Isernia (14), Fornelli (12) e Montaquila (10). Gli altri casi 9 a Bojano, 1 a Acquaviva d’Isernia, 2 a Agnone, 1 a Baranello, 1 a Campochiaro, 3 a Carovilli, 6 a Carpinone, 4 a Casacalenda, tra cui il medico di base Michele Danza, così come confermato dalla sindaca Sabrina Lallitto. Ci sono inoltre 2 a Cercemaggiore, 1 a Cercepiccola, 3 a Cerro al Volturno, 1 a Colle d’Anchise, 1 a Colletorto, 2 a Colli a Volturno, 1 a Duronia, 1 a Guglionesi, 3 a Larino, 3 a Longano, 1 a Mirabello Sannitico, 1 a Montorio nei Frentani, 7 a Morrone del Sannio, 7 a Riccia, 1 a Rionero Sannitico, 2 a Roccasicura, 2 a Rotello, 1 a san Giuliano del Sannio, 1 a Santa Croce di Magliano, 3 a Sant’Agapito, 1 a Scapoli, 7 a Termoli, 3 a Venafro e 2 a Vinchiaturo.

Preoccupanti anche i numeri sui ricoveri in ospedali, oggi 8 in più nel reparto infettivi: 2 di Campobasso, 1 di Isernia, 1 di Bojano, 1 di Roccasicura, 1 di Busso, 1 di Petacciato e 1 di Termoli. Sono in totale 42 i pazienti Covid al ‘Cardarelli’ di Campobasso: 34 in Malattie infettive e 8 in Terapia intensiva.

Con i numeri di oggi sono arrivati a 2.352 i contagi complessivi in Molise, su 64.784 tamponi processati dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.579, i guariti sono 728. Le persone in isolamento sono invece 1.487.

