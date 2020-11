Coronavirus, 5 morti e 87 nuovi contagi. E in ospedale ci sono altri 11 pazienti ricoverati

Su 701 tamponi processati nelle ultime 24 ore. A Campobasso i nuovi casi sono 19

CAMPOBASSO. Altri tre morti da stamani (e sono cinque oggi) e 87 nuovi contagi dai 701 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Ancora un bollettino preoccupante, quello appena diramato dall'Azienda sanitaria regionale, che vede anche la notizia di ulteriori 11 ricoveri all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. I morti sono di Termoli (un uomo ricoverato in Terapia intensiva), di Sant’Elia Fiumerapido e di Montaquila (ricoverati entrambi in Malattie infettive). Con i 3 decessi di oggi le vittime del Covid in Molise sono arrivate ufficialmente a 48, secondo i dati Asrem. Ma a questo numero tocca aggiungere i due anziani deceduti stamani nella Rsa Samnium di Vinchiaturo, dunque il numero reale dei morti ammonta a 50.



E’ Campobasso, con 19 nuovi casi, il comune oggi più colpito. Gli altri positivi a Termoli (13), Bojano (8), Isernia (6), Baranello (1), Campodipietra (1), Campomarino (1), Casacalenda (2), Castelpetroso (1), Cercemaggiore (1), Colletorto (3), Ferrazzano (2), Frosolone (2), Gildone (1), Guglionesi (3), Jelsi (1), Montaquila (1), Montecilfone (1), Pietrabbondante (1), Poggio Imperiale (1), Riccia (4), Ripalimosani (2), Rotello (2), San Pietro Avellana (1), San Polo Matese (2), Sant’Elena Sannita (1), Sant’Elia Fiumerapido (1), Spinete (1), Trivento (1), Ururi (1), Vinchiaturo (2).

Preoccupanti anche i numeri sui ricoveri in ospedali, oggi 11 in più nel reparto infettivi: 1 di Busso, 1 di Bojano, 1 di Roccasicura, 1 di Termoli, 2 di Campobasso, 1 di Petacciato, 1 di Isernia, 1 di Santa Croce di Magliano, 1 di Venafro e 1 di Castelpetroso. Con i 3 dimessi, di Termoli, Bagnoli del Trigno e Celenza Valfortore, sono in totale 47 i pazienti Covid al ‘Cardarelli’ di Campobasso: 40 in Malattie infettive e 7 in Terapia intensiva.

Con i numeri di oggi sono arrivati a 2.442 i contagi complessivi in Molise, su 65.390 tamponi processati dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.664, i guariti sono 730. Le persone in isolamento sono invece 1.487.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!