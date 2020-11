Coronavirus, ancora un bollettino di guerra in Molise: un’altra vittima e 99 nuovi casi

Sono 877 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoveri ma c’è anche una buona notizia: 77 persone hanno vinto la battaglia contro il nemico invisibile



CAMPOBASSO/ISERNIA. Emergenza sanitaria: continua anche in Molise la corsa inarrestabile del coronavirus. Nelle ultime ore, come riportato dal bollettino Asrem, sono stati accertati altri 90 casi, su 877 tamponi processati.

In giornata si è registrato anche il secondo decesso. Oltre alla 93enne deceduta nella casa di riposo di Vinchiaturo, non ce l’ha fatta neppure una 94enne di Poggio Sannita, ricoverata in Malattie Infettive al ‘Cardarelli’.

Altre 4 persone sono state ricoverate, ma c’è anche una buona notizia: 77 persone hanno vinto la loro battaglia contro il nemico invisibile.

Tornando ai nuovi contagi, i centri più colpiti sono Termoli (19), Campobasso (17) e Isernia (11).

Gli altri casi si sono registrati a Bojano (3), Campomarino (1), Cantalupo nel Sannio (1), Capracotta (1), Carpinone (2), Casacalenda (1), Cercemaggiore (1), Cerro al Volturno (1), Colletorto (2), Fornelli (1), Gildone (1), Guglionesi (2), Macchia d’Isernia (1), Matrice (1), Montaquila (1), Montenero di Bisaccia (2), Morrone del Sannio (3), Oratino (1), Petacciato (3), Portocannone (1), Pozzilli (2), Roccavivara (1), Rotello (1), San Giuliano del Sannio (1), San Polo Matese (2), San Marco La Catola (2), Sepino (1), Trivento (1), Venafro (3) e Vinchiaturo (8).

GUARITI. Sono invece ben 77 le guarigioni accertate dall’Asrem a Bojano (16), Busso (1), Campobasso (7), Cantalupo nel Sannio (1), Carovilli (1), Casacalenda (2), Casalciprano (1), Castelpetroso (3), Cerro al Volturno (1), Colletorto (12), Ferrazzano (2), Isernia (5), Jelsi (2), Macchia d’Isernia (2), Montaquila (1), Montenero di Bisaccia (1), Oratino (1), Pesche (3), Petacciato (2), Riccia (3), Ripalimosani (1), San Polo Matese (1), Termoli (2), Toro (2), Venafro (3), Vinchiaturo (1).

RICOVERI. Quattro i nuovi ricoverati in Malattie Infettive: 2 di San Marco La Catola, 1 della casa di riposo di Montaquila e 1 di Pietrabbondante. Tre invece i dimessi: 1 di Riccia, 1 di Santa Croce di Magliano e 1 di Sant’Agapito. Al momento al Cardarelli sono ricoverate 45 persone: 38 in Malattie Infettive e 7 in Terapia Intensiva, su un totale di 1682 attualmente positivi.

Infine, per quanto riguarda i decessi, il numero delle vittime sale a 52, 49 conteggiate nel bollettino ufficiale dell’Asrem e 3 decedute nelle case di riposo.

