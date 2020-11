Con i sintomi Covid da una settimana ma l'Asrem non interviene. Scurti: "Pazienti lasciati soli"

La denuncia in un video postato sulla sua pagina facebook dal legale isernino e coordinatore provinciale di “’Italia in Comune”

ISERNIA. Da una settimana sono in attesa del tampone pur manifestando sintomi riconducibili al Covid19. E’ il caso di una madre e di una figlia, entrambe molisane, denunciato in un video postato sulla sua pagina facebook dall’avvocato Oreste Scurti, coordinatore provinciale di “Italia in Comune”, il partito guidato dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

Un video nel quale Scurti parla di ennesima dimostrazione dell’inefficienza nella gestione dell’emergenza epidemiologica da parte dell’Asrem, in particolare perché una delle due donne che “presumibilmente” avrebbe contratto il virus, sta male ed ha la febbre molto alta. L’Asrem a distanza di una settimana dalla segnalazione, ad oggi non sarebbe ancora intervenuta per effettuare il tampone, mettendo a rischio la salute delle due donne, rimaste in via precauzionale isolate in casa.

Per questo Scurti si è appellato alle Procure di Campobasso, Isernia e Larino affinchè intervengano contro quello che il legale ha definito una “inqualificabile gestione politico-amministrativa dell’emergenza Covid in Molise” che sta lasciando soli i cittadini.

