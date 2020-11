Parla troppo con la stampa: sanzione minima per il senologo Ettore Rispoli. Ma non è finita

‘Censura’ per il noto professionista in servizio presso l’ospedale di Isernia per alcune dichiarazioni rilasciate lo scorso aprile sugli effetti della pandemia in Molise, che sarebbero risultate lesive dell'immagine dell’Asrem. Ma il medico rivendica la liceità delle sue dichiarazioni e valuta di rivolgersi al giudice del lavoro

ISERNIA. Colpito dalla cosiddetta ‘norma bavaglio’ dell’Azienda sanitaria regionale, è finito dinanzi all’Ufficio Procedimenti Disciplinari che si è espresso sul suo caso.

Protagonista è il dottor Ettore Rispoli, noto medico in servizio presso il centro di Senologia dell’ospedale Veneziale di Isernia, accusato dai vertici Asrem di aver rilasciato, durante un’intervista dello scorso aprile, dichiarazioni lesive dell’immagine aziendale e soprattutto non veritiere.

Al centro dello ‘scandalo’ un commento personale – rivendica il professionista – sulla gestione dell’emergenza Covid in Molise. Parole che l’Ufficio di disciplina ha ritenuto “non veritiere”, comminando la sanzione minima del rimprovero scritto/censura. Mentre ha disposto l’assoluzione per quanto riguarda la circostanza che il medico parlasse per suo conto e non a nome dell’azienda.



Rispoli con il giornalista Paolo De Chiara segnalò il rischio di “posti in rianimazione carenti, mancanza di posti letto aggiuntivi, scarsa conoscenza di territorio e strutture, immobilismo”.

“Frasi, allusioni, false accuse e manifestazioni di insofferenza e disappunto, che - secondo l’Upd - travalicherebbero ogni ammissibile facoltà di critica, tali da comportare una responsabilità disciplinare che si concretizza nella sanzione, seppur minima, del rimprovero scritto per un capo di imputazione”.



Ma il professionista, assistito dai legali Carlo Izzi e Ovidio Bontempo, non ci sta. Nonostante l’ottimo risultato ottenuto - la minima sanzione possibile per un capo e l’archiviazione per l’altro – l’esito viene comunque giudicato inaccettabile in relazione alle dichiarazioni rese, che avrebbero trovato pieno riscontro nei fatti di questi mesi, durante i quali l’Asrem ha ritenuto di non doversi comunque attivare rispetto a una serie di segnalazioni pervenute non solo da Rispoli, ma anche di altri medici.



A suffragio della sua tesi, infatti, Rispoli cita anche la lettera che i primari del Cardarelli inviarono – sempre nel pieno della prima ondata dell’epidemia – all’azienda sanitaria per stigmatizzare “la circostanza per cui la terapia intensiva dedicata esclusivamente ai pazienti Covid-19 positivi non la rendeva fruibile dagli altri malati con patologie diverse, unitamente alla disponibilità in sala operatoria di un singolo turno di personale anestesiologico ed infermieristico per ogni turno di 12 ore per tutte le urgenze”. Per loro, però, nessuna censura.



Alla luce dell’attuale situazione globale e, in particolare, rispetto a ciò che sta accadendo in Molise in quanto all’aumento di contagi, alla sofferenza delle strutture e alla mancata separazione dei percorsi Covid e no-Covid, torna di evidente attualità la liceità e la veridicità delle sue dichiarazioni, pronunciate “nel pieno dei diritti costituzionalmente garantiti”, come quello della libertà di espressione, e nell’interesse alla tutela della salute pubblica.



Il medico pentro annuncia così che è pronto ad andare avanti, riservandosi di valutare, con i propri legali, un’eventuale impugnazione davanti al giudice del lavoro.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!