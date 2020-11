Sanità, Greco chiede di rimuovere Florenzano. Critiche a Giustini e Speranza: si salva solo Sileri

Il duro attacco del capogruppo del M5s, intervenuto in Consiglio regionale sulla gestione dell’emergenza Coronavirus in Molise

CAMPOBASSO. Un duro attacco, ai vertici della sanità molisana, con tanto di ‘fuoco amico’ sul commissario ad acta. Sulla gestione dell’emergenza Coronavirus il capogruppo del M5s Andrea Greco non risparmia nessuno, né il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano, “da rimuovere subito”, né Angelo Giustini, in una prima fase figura gradita ai Cinque stelle, e neppure il ministro della sanità del governo giallorosso Roberto Speranza, definito “indifferente” a quello che sta avvenendo in Molise.

Un duro j’accuse, quello fatto dal pentastellato nella seduta di oggi del Consiglio regionale, dal quale si salva soltanto il vice ministro Pierpaolo Sileri, l’unico per il quale Greco ha rivolto parole di apprezzamento.

“Il ministro della Salute in questo momento sta dimostrando a mio avviso una grande indifferenza verso il Molise”. L’attacco più diretto e anche più inatteso Greco lo ha rivolto proprio a Roberto Speranza. "Mi preoccuperò di mandare una missiva - ha affermato Greco - per sottolineare quanto ci sta ignorando in un momento così delicato, in cui viene nominato in Calabria un commissario inadeguato, momento in cui purtroppo anche l'eccellente presidente Conte ci rimette la faccia, a causa di un ministro che in questo momento dovrebbe fare tanto altro per il Molise. Insomma, voglio far capire a Speranza che il Molise è una terra che esiste".

Opposto il giudizio sul vice ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, "con cui in questi mesi ho avuto modo di confrontarmi e che si è seriamente interessato di ciò che accade in Molise, cosa che invece non ha dimostrato di fare il ministro Speranza".

Quindi la critica sulla gestione dell’emergenza sanitaria in Molise. “Registriamo la totale inefficienza della gestione dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. I soggetti deputati a decidere stanno fallendo, per cui chiediamo al governatore Toma l’immediata rimozione del direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano, che negli ultimi quattro mesi poco o nulla ha fatto per fronteggiare l’emergenza”.

L’ultima bordata è per il commissario. “Io sono convinto che la sanità in Molise vada commissariata dalla a alla zeta - ha concluso Greco - io sono per conferire maggiori poteri a un commissario, ma non sono convinto che possa essere Angelo Giustini la persona che incarna questa figura”.



