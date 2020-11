Emergenza sanitaria, gli autobus viaggiano semivuoti: Atm sospende le corse per Roma e Pescara

La decisione dell’azienda ha carattere temporaneo ma non è stata indicata una data di ripristino del servizio

CAMPOBASSO. Effetti dell’emergenza sanitaria sui trasporti. L’azienda Atm ha annunciato oggi, attraverso il proprio sito e con newsletter agli abbonati, la sospensione delle linee dirette per Pescara e Roma.

Nel primo caso il provvedimento sarà valido a far data da domani. Per quanto riguarda i collegamenti con la Capitale, in partenza sia da Campobasso che Termoli, saranno interrotti da giovedì 12 novembre.

Una comunicazione che ha lasciato sgomenti pendolari e viaggiatori in genere, tuttavia dettata dalla difficoltà del momento. L’Abruzzo è ormai ‘zona arancione’ e, dunque, sussistono grosse difficoltà legate agli spostamenti. Il Lazio è ancora ‘zona gialla’ come il Molise, tuttavia sarebbe venuta comunque meno la richiesta, anche in ragione del fatto che molte aziende hanno attivato lo smart working e che le università hanno introdotto la didattica a distanza.

Dalla società si apprende, pertanto, che si sarebbe creata una situazione di carenza di utenti: con bus che hanno viaggiato con sole 4 o 5 persone a bordo.

Di qui la decisione di sospendere le corse, fino a data da destinarsi.

