Il Covid non ferma la trattativa politica: il 20 novembre si elegge il nuovo presidente del Consiglio

Nel turn-over di metà legislatura. Convocato intanto il Tavolo regionale sull’emergenza Coronavirus

CAMPOBASSO. In aula il 20 novembre per eleggere il nuovo presidente del Consiglio regionale, comincia la corsa alla poltrona occupata da Salvatore Micone.

Riparte, in piena emergenza sanitaria, la trattativa politica in vista del giro di boa di metà legislatura, con la possibile revisione di qualche casella all’interno dell’esecutivo regionale – a vacillare come già qualche mese fa è l’assessore esterno in quota Lega Michele Marone – e la riassegnazione degli incarichi dell’ufficio di presidenza, con i nomi delle due ‘pasionarie’ della maggioranza, Aida Romagnuolo e Mena Calenda, che tornano in ballo per uno dei posti a disposizione. Per incarichi politici o per una poltrona di assessore, sempre che Toma decida di rimette mano ancora una volta all’assetto della giunta.

La seduta, convocata durante la Conferenza dei capigruppo da Salvatore Micone - da parte suo pronto ad abbandonare la presidenza solo per un incarico di governo - si svolgerà in presenza, proprio per consentire di effettuare le votazioni. Oltre al presidente del Consiglio regionale dovranno infatti essere eletti due vice presidenti e due segretari, componenti l’ufficio di presidenza. Ma bisognerà rivedere anche la composizione delle Commissioni permanenti, partendo dalle presidenze.

Dieci giorni di tempo, dunque, per chiudere la partita politica, mentre su richiesta dei capigruppo di Pd e M5s, Micaela Fanelli e Andrea Greco, il presidente del Consiglio Micone ha annunciato la convocazione ad horas del Tavolo permanente sull'emergenza Coronavirus, a cui invitare, oltre che il presidente della Regione Donato Toma, il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano, il direttore del servizio di Protezione civile Manuel Brasiello e il commissario ad acta per il rientro del deficit sanitario Angelo Giustini. Obiettivo della riunione fare con tutti i responsabili istituzionali competenti il punto sulla situazione dei contagi in Molise e sulla gestione delle varie fasi dell’emergenza.

E di sanità si è parlato anche durante la seduta di oggi del Consiglio regionale, che ha visto l’approvazione a maggioranza della proposta di costituzione della Consulta della famiglia. E’ toccato quindi al presidente della Prima commissione Andrea Di Lucente relazione sull’indagine conoscitiva relativa al procedimento di liquidazione delle Comunità montane, con i problemi legati alla salvaguardia dei posti di lavoro dei 46 dipendenti, da collocare in mobilità o da trasferire in altri enti territoriali, e la difficoltà di dismettere in blocco i beni degli enti comunitari.

Distinta dalle altre la posizione della Comunità montana ‘Molise centrale’, che gestisce la discarica di Montagano, nella quale conferiscono i rifiuti una cinquantina di comuni della provincia di Campobasso, con la necessità di garantire la prosecuzione del servizio. Prevista dunque la realizzazione di un ‘Ufficio stralcio’, che si occupi di portare avanti l’attività di liquidazione delle Comunità montane, con un commissario unico, con un percorso di liquidazione 'personalizzato' per la Molise centrale.

La seduta si è conclusa con l’esame di una variazione di bilancio, che tiene conto dei rilievi effettuati in sede di controllo di leggi regionali, da parte dei Ministeri competenti per materia. Modifiche anche alla legge regionale sulle ‘Modalità di copertura del disavanzo sanitari', con il recepimento delle indicazioni del Tavolo tecnico, in ordine al valore dei 2 milioni di euro delle entrate regionali derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

