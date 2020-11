Il Molise si salva ancora e resta zona gialla, Toma: continuiamo a lavorare così

Il Ministero della Salute estende i provvedimenti restrittivi ad altre zone di Italia ma conferma per questa regione una condizione di rischio moderato. Il governatore lancia un appello: servono umiltà e unità

CAMPOBASSO. Confermata per il Molise la zona gialla, in ordine al rischio coronavirus. La decisione del Ministero della Salute, che con proprio provvedimento ha esteso le zone arancioni e rosse, è accolta con favore del governatore Toma che lancia un appello.

“Se il Ministero della salute ha deciso in tal senso, - ha commentato il presidente della regione - lo ha fatto in base a degli indicatori sul controllo del rischio. Questo non significa, ovviamente, che dobbiamo abbassare la guardia, anzi la dobbiamo mantenere alta per evitare che la situazione peggiori. Occorre continuare a lavorare come abbiamo fatto fin qui, con screening a tappeto e contenimento dei cluster. Il contesto è serio e deve essere particolarmente attenzionato, ma i catastrofismi di quanti generano panico nella popolazione per strumentalizzazioni meramente politiche, unitamente alle fake news, devono cedere il passo ad un’azione di grande responsabilità da parte di chiunque. È questo che serve, esacerbare il clima – conclude - non aiuta a risolvere i problemi, anzi li complica. Facciamo tutti un grande sforzo di umiltà e unità”.

