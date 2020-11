Coronavirus, 71 nuovi casi e un morto. Campobasso il comune con più contagi nuovi

Dai 750 tamponi processati nella giornata di oggi sono 21 i nuovi pazienti Covid nel capoluogo regionale. Con i 5 ricoveri di oggi sono 56 i pazienti curati al ‘Cardarelli’

CAMPOBASSO. Ancora un morto, un 92enne ospite della casa di riposo di Vinchiaturo, e 71 nuovi contagi dai 750 tamponi processati nella giornata di oggi. E’ Campobasso il comune del Molise con il maggior numero di casi, 21, seguito da Castelpetroso (12) e Riccia (11).

Gli altri contagi a Isernia (6), Agnone (1), Bojano (1), Campodipietra (2), Castel San Vincenzo (1), Castropignano (1), Ferrazzano (1), Larino (4), Miranda (1), Palata (1), Pietracatella (1), Ripalimosani (1), San Polo Matese (2), Scontrone (1), Spinete (1), Termoli (2).

Ma a preoccupare, dal bollettino Asrem di oggi, anche la notizia del peggioramento delle condizioni di un paziente di Colletorto, trasferito in Terapia intensiva, e di 5 nuovi ricoveri a Malattie infettive, 2 di Isernia, 1 di Montecilfone, 1 di Bojano e 1 di Scontrone, in provincia di L’Aquila. Attualmente sono 56 i ricoverati al ‘Cardarelli’: 48 a Malattie infettive e 8 in Terapia intensiva.

Ad oggi i malati Covid in Molise sono arrivati a 2.653, su 67.422 tamponi effettuati dall'inizio della pandemia, con 1.778 attualmente positivi. I guariti sono 818, oggi ne sono stati certificati altri 6 (2 di Campobasso, 2 di Castelpetroso), 1 di Riccia e 1 di Vinchiaturo, i morti 57. Le persone in isolamento sono 1487.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!