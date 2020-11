Gravina fa il primo bilancio di mandato: sforzo importante in una situazione complicata

Il report del sindaco di Campobasso, dopo le relazioni degli assessori, nella seduta monotematica del Consiglio comunale

CAMPOBASSO. “Abbiamo realizzato uno sforzo importante, anche tenendo conto della situazione che stiamo vivendo”. Queste le parole pronunciate dal sindaco di Campobasso Roberto Gravina, che ha concluso con il suo intervento, dopo la relazione degli assessori, il report sull’attività svolta dall’amministrazione da lui guidata nel primo anno e mezzo di mandato, partendo da giugno 2019, quando si è insediato alla guida di Palazzo San Giorgio, arrivando fino ad oggi e passando per la delicata fase dell’emergenza sanitaria, nella seconda e più temibile fase.

Un intervento partito da un’analisi sulla situazione del personale, con l’approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/22, che ha certificato la presenza di 123 posti vacanti su 388 posizioni previsti dalla pianta organica dell’ente. Per coprire i posti vuoti è già stato svolto il concorso per 5 assunzioni da Istruttore amministrativo, a tempo determinato e a part-time. Mentre altri 5 concorsi, per altri 11 posti di diverse categorie sono stati banditi e saranno effettuati appena l’emergenza sanitaria allenterà la morsa, come previsto dal Dpcm del 4 novembre.

Gravina ha poi fatto un esplicito riferimento anche alla riorganizzazione della nuova macrostruttura, con l’individuazione dell’Area Polizia locale, affidata a un nuovo dirigente e indicato il lavoro svolto dall’Area Politiche Europee in materia di pianificazione, programmazione e politiche comunitarie e dall'Ufficio area urbana.

Nell’ambito del Por Molise 2014-2020, ha detto, è stata conclusa e inviata alla Regione la progettazione relativa alla videosorveglianza, mentre in materia di energia si sta lavorando in materia di efficientamento energetico. Quindi il Piano urbano della mobilità sostenibile, finanziato con 235mila euro del Ministero dei trasporti, affidato alla società Sintagma di Perugia, che si è aggiudicata il bando e che sarà pronto in un anno, salvo complicazioni legate all’emergenza sanitaria.

Avviato anche l’Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del Piano di localizzazione delle antenne sul territorio cittadino, “importante e urgente strumento di pianificazione per affrontare al meglio la sfida del 5G”, come ha detto il sindaco Gravina, che ha concluso il suo intervento parlando del Programma Smarter Italy, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, “per amplificare lo sforzo che l’Amministrazione comunale sta mettendo in campo per progettare una città intelligente a misura dell’utente finale, che incorpori servizi e processi nuovi in grado di incidere notevolmente sull’ecosistema urbano, provinciale e regionale.”

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!