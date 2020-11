Il Consiglio regionale vota la variazione di bilancio. Fanelli: no per metodo e contenuti

Ieri il voto della proposta di legge di iniziativa della Giunta, che prevede anche interventi in campo sanitario

CAMPOBASSO. “Obiezioni di metodo e di merito, ma soprattutto un giudizio politico negativo”. Così il capogruppo del Pd Micaela Fanelli ha spiegato il suo voto negativo sulla proposta di legge di iniziativa della Giunta, relativa alla ‘Variazione del bilancio di previsione 2020-2022 e modifiche a leggi regionali’.

“Ho detto 'no' alla legge che elimina norme di cui è stata rilevata l'incostituzionalità – ha spiegato la dem - ma si tratta di una serie di precetti secondari e non della norma principale, ovvero quella relativa all’interpretazione autentica della surroga, per la quale il presidente Toma aveva assunto l'impegno di modificarla al fine di superare gli evidenti profili di incostituzionalità. Impegno però disatteso”.

“Ma il mio voto negativo – ha aggiunto - riguarda anche gli aspetti finanziari. Per l'appostamento dei 4 milioni di euro dalla riprogrammazione dei fondi europei, per le quali troppe volte il ruolo del Consiglio viene calpestato, così come viene messo continuamente all'angolo il confronto con il partenariato. Ma proprio su questo tema è sotto gli occhi di tutti quanto accaduto lo scorso martedì in occasione del monotematico sul Recovery Fund. Una gestione sulla programmazione dei fondi europei che non accettiamo e non condividiamo e che ci ha portato a non esprimerci sulla realizzazione di un “pezzetto della casa” se, proprio sulla realizzazione di quella casa stessa, continuiamo a essere esclusi”.

“Pur riscontrando – ha quindi precisato - l’attenzione da parte della maggioranza su temi che avevamo sollevato in occasione dell’approvazione di Bilancio, come il rimborso per i farmaci di fascia C o le spese per la trasferta dei malati fuori sede, proprio su questi temi non possiamo non riscontrare un ritardo che non può essere condiviso. Gli appostamenti dovevano essere maggiori e dovevano essere previsti in tempi utili e non come sempre in modo del tutto tardivo e solo in occasione della variazione di bilancio. Vero che alcune spese vanno a rendiconto, ma vero soprattutto che le persone in difficoltà aspettano. Resta poi priva di copertura la quota relativa ai minori istituzionalizzati, a cui i bilanci disastrati dei Comuni non riescono a fare fronte o quella relativa al trasporto dei dializzati”.

“E poi – ha affermato ancora Fanelli - non dimentichiamo come questa variazione non vada assolutamente a risolvere la questione dei cosiddetti ‘finti’ appostamenti, come ad esempio quelli relativi alla ‘non autosufficienza’ dove ad oggi, la quota di compartecipazione è nettamente inferiore rispetto agli impegni assunti dal presidente Toma. Né ci convince ovviamente la spesa dei 4 milioni rinvenuti dalla riprogrammazione, perché vanno a una sanità che oggi è gestita male”.

Infine – ha detto in conclusione il capogruppo del Pd - il sistema di approvazione del ‘pacchetto’ avvenuto in maniera subdola, con la proposta di legge approdata in aula senza dare ai colleghi la possibilità di studiare le carte. Il mio voto contrario è frutto quindi di un preciso giudizio politico che riguarda soprattutto il ‘come’ vengano fatte le cose. Non ci tireremo mai indietro nella possibilità di condividere responsabilità: sulle norme, sulla programmazione, sul bilancio, sulla sanità. Ma scelte incondivisibili su tutti questi aspetti - con particolare riferimento a quello sanitario - che fino ad ora abbiamo denunciato in ogni sede, ci portano a riaffermare la nostra contrarietà per una ‘casa’ che doveva essere senz'altro progettata partendo da ‘fondamenta’ più solide.

