Coronavirus, altri 3 decessi in Molise. Muore anche un 50enne di Cantalupo

L’uomo era ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Sono arrivate a 60 le vittime del Covid in regione

CAMPOBASSO. Tre morti per Covid in Molise. Dall’Asrem è appena arrivata la notizia del decesso di un uomo di 50 anni, ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del ‘Cardarelli’. È la più giovane vittima del Covid. Contrariamente a quanto comunicato in prima battuta dall'Azienda sanitaria regionale, l'uomo era di Cantalupo nel Sannio, non di Isernia.

Gli altri due morti sono un 80enne di Guglionesi e una donna di 91 anni di Portocannone, entrambi ricoverati a Malattie infettive.

Con questo ultimo dato sono arrivate a 60 le vittime del Covid in Molise, più della metà nella seconda fase della pandemia.

