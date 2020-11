Emergenza sanitaria, Roberti ai detrattori: “Irresponsabili”. Poi rilancia: “Il Comune ha un piano Covid da 9 mesi”

Pagina 1 di 2

Il sindaco di Termoli coglie l’occasione della replica alle accuse mosse nei suoi confronti dal centrosinistra per evidenziare le azioni messe in campo dall’amministrazione per contrastare la diffusione del coronavirus in città e per gestire la situazione

TERMOLI. Incalzato dal centrosinistra per le presunte carenze nella gestione dell’emergenza coronavirus in città, il sindaco di Termoli Francesco Roberti liquida come “sterili” le polemiche innescate e coglie l’occasione della replica per fare il punto su quanto messo in campo dall’amministrazione per far fronte alla difficile situazione sanitaria. E rivendica con forza: “Il Comune ha un piano Covid da 9 mesi. Bene che la magistratura indaghi sul caso san Timoteo, ma è da irresponsabili incutere nei cittadini il timore di curarsi in ospedale, con il rischio di gravi conseguenze sulla salute”.

Di qui l’elenco delle principali attività. “L’amministrazione comunale – afferma Roberti - lavora incessantemente da quando è iniziata l’emergenza covid19 e non ha mai abbassato la guardia nel seguire l’evolversi della situazione. Ancora oggi è attivo il COC e periodicamente si svolgono incontri con tutta la struttura comunale e la protezione civile per confrontarci e definire le azioni da mettere in campo quotidianamente.

Basterebbe ricordare all’opinione pubblica le loro catastrofiche previsioni (del Pd, ndr) sulla residenza per anziani Opera Serena e Casa di Kore, dove il comune di Termoli, per primo in Molise e in perfetta sinergia con i gestori del servizio, ha messo in campo restrizioni per i visitatori al fine di tutelare gli ospiti presenti nelle strutture con un protocollo che ancora oggi è operativo. Per tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei bagnati si autorizzò la balneazione al 15 di giugno, tempo necessario per approntare in brevissimo tempo tutte le dovute prescrizioni anti covid-19, e la sinistra in maniera funesta definì che la stagione estiva era ormai irreparabilmente compromessa a causa dell’apertura in ritardo della balneazione. Si è lavorato tutta l’estate – ancora Roberti - per garantire la riapertura delle scuole a Termoli, così come in tutta la provincia di Campobasso e puntualmente le scuole si sono aperte.

Ora è il turno del San Timoteo, anche qui si chiede al sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria, di risolvere il problema di un ospedale carente di personale e completamente depotenziato negli anni precedenti alla pandemia, grazie ad una scellerata politica del PD e inoltre si chiede al sindaco di Termoli di far riaprire l’ospedale di Larino per destinarlo a struttura Covid.

In tutta Italia gli ospedali stanno affrontano l’emergenza Covid con enorme difficoltà e si fronteggia la situazione solo grazie ai tanti operatori sanitari, che ogni giorno mettono a rischio la propria vita, ma per il PD Termolese è tutta colpa del sindaco.

Scusate ma non mi risulta che l’allora sindaco Sbrocca nella stessa qualità di autorità sanitaria profuse una sola azione a sostegno del San Timoteo, tantomeno cercò di tutelare l’ospedale di Larino, forse era troppo impegnato, con gli attuali suoi consiglieri di minoranza, a risolvere il problema dei trasporti Molisani, sostenendo la metropolitana leggere di Frattura”.

“Cari signori – prosegue Roberti - sono nove mesi che viviamo la pandemia e i cittadini di Termoli si sono sempre comportati in maniera corretta e con buon senso. Gli esercizi commerciali puntualmente hanno riorganizzato le loro attività, secondo quelle che sono le disposizioni ministeriali, rispettando tutte le normative nonché gli orari di chiusura. Le forze dell’ordine quotidianamente fanno il loro dovere nel vigilare e nel controllare il territorio, segnalando eventuali criticità o comportamenti errati ed io rivolgo il mio plauso ai tanti cittadini di Termoli che collaborano e si sforzano per consentire a tutti di uscire al più presto da questo stato di emergenza”.

Quindi il punto sulle misure adottate più strettamente in relazione alla situazione sanitaria. “Sul territorio di Termoli – illustra Roberti - sono attive le USCA (Unità Speciali di Comunità Assistenziale) che garantiscono l’assistenza dei pazienti affetti dal Covid che non necessitano di ricovero ospedaliero; attraverso questi operatori in sinergia con il Comune di Termoli stiamo seguendo i concittadini posti in isolamento domiciliare e che per fortuna non presentano gravi sintomi. A tutti i positivi prontamente forniamo il kit per differenziare la raccolta rifiuti e siamo stati il primo comune nel Molise ad attivare da mesi questo servizio. Con la Protezione Civile ci prodighiamo a soddisfare qualunque esigenza coordinandoci con i presidi delle scuole e seguendo incessantemente l’evolversi dell’epidemia, attivando ogni procedura di chiusura di classi scolastiche, anche ai fini prudenziali e nel vigilare ed intervenire tempestivamente per evitare il diffondersi di ogni contagio. Prontamente per ogni segnalazione interveniamo con la sanificazione dei plessi scolastici e nel guidare e sostenere i presidi nelle misure da adottare”.

“A Termoli – insiste il primo cittadino - il piano Covid esiste da 9 mesi e siamo pronti se necessario al ricovero di 20 persone che, eventualmente, verranno poste in isolamento e che non potrebbero trovare spazio nelle strutture sanitarie. Tutto questo è stato ampiamente segnalato e divulgato a chi di competenza ma forse voi consiglieri del PD, solo ora vi svegliate dal vostro letargo.