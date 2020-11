Coronavirus: a Termoli 90 persone infette e 15 in attesa del secondo tampone. Roberti: "La città non è in emergenza"

L’età media dei pazienti attualmente contagiati va da un minimo di 45 a un massimo di 55 anni. Il commneto del Primo cittadino: "Rischio sottovalutato da parte di molti di loro"

TERMOLI. Bersaglio di attacchi arrivati negli ultimi giorni dalla Rete della Sinistra e dai gruppi consiliari del Partito Democratico e VotaxTe, il sindaco Francesco Roberti, tacciato di aver sottovalutato l’emergenza in atto e di aver lasciato soli i cittadini, si è difeso nel corso di una conferenza stampa tenuta in mattinata.

Roberti ha dapprima confermato i numeri dei cittadini attualmente contagiati dal Covid: sono ben 90, tutti posti in isolamento domiciliare e tuttora seguiti da medici Usca. A questi pazienti si aggiungono altre 15 unità, anch’esse in isolamento domiciliare e in attesa da settimane di effettuare il secondo tampone che confermerebbe il superamento della malattia. L’età media delle persone attualmente positive al coronavirus va dai 45 ai 55 anni, elemento che secondo il sindaco confermerebbe una disattenzione troppo marcata rispetto al rischio contagio.

Ma nonostante tutto la città, secondo Roberti, non vivrebbe una situazione di emergenza sanitaria, così come dichiarato dai gruppi politici di minoranza.

Ma è la condizione attuale del nosocomio termolese a preoccupare maggiormente, così come confermano i ricoveri di pazienti Covid all’interno della struttura e il rischio contaminazione con pazienti già ricoverati per altre patologie. Sul caso promiscuità e rischi conseguenti, sollevato nei giorni scorsi dalla Rete della Sinistra, il sindaco ha inoltrato una specifica segnalazione alla Procura della Repubblica per accertare la eventuale veridicità del grdo di allarme contenuto in una lettera scritta dalla consigliera comunale Marcella Stumpo.

