Coronavirus, il sindaco di Santa Maria del Molise vieta il gioco delle carte nei bar

L’ordinanza del primo cittadino Labella per limitare i rischi di contagio in paese, dove al momento risultano 8 positivi al Covid-19



SANTA MARIA DEL MOLISE. Mettere in campo strumenti efficaci in grado di contrastare la diffusione del coronavirus. Con questo obiettivo il sindaco di Santa Maria del Molise Michele Labella ha firmato un’ordinanza con la quale vieta, a partire da oggi 11 novembre, il gioco delle carte nei bar, nei circoli e negli altri luoghi di aggregazione in paese, dove al momento risultano 8 positività al Covid-19.

“Il gioco delle carte – si legge nel provvedimento -, tipico nei piccoli centri come Santa Maria del Molise, per come viene esercitato è una fonte pericolosissima per il contagio. Ciò in considerazione del fatto che il passaggio delle carte avviene tra un giocatore e l’altro con l’aggiunta dell’abitudine antigenica di leccarsi le dita trasferendo la saliva sulle carte e soprattutto per lo stretto contatto dei giocatori che vedono spesso anche la partecipazione delle persone più anziane, più esposte al rischio di contagio”.

