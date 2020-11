Emergenza Covid e carenza di medici: in arrivo in Molise specialisti dalla Campania

Si tratta di chirurghi, anestesisti e rianimatori, che saranno in servizio negli ospedali della regione per un anno

CAMPOBASSO. Emergenza Coronavirus, in arrivo in Molise medici specialisti provenienti dalla Campania, per far fronte alla carenza di professionisti negli ospedali della regione.

L’Asrem ha stipulato due convenzioni della durata di un anno. La prima con l'Azienda ospedaliera 'San Giuseppe Moscati' di Avellino, che metterà a disposizione tre neurochirurghi. La seconda, con la Asl Napoli Nord 2, per specialisti in Anestesia e Rianimazione.

Quest'ultimo provvedimento adottato è stato in quanto l'Asrem ha svolto negli ultimi due anni diversi concorsi per il reperimento di personale medico sanitario, alcuni dei quali infruttuosi o non sufficienti a coprire il fabbisogno di personale necessario a coprire gli standard ospedalieri.

