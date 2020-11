Il Covid mette in ginocchio l’economia molisana: Pil in calo del 10 per cento

Pagina 1 di 2

CAMPOBASSO. La crescita delle esportazioni di auto e prodotti alimentari non è bastata a scongiurare il crollo dell’economia molisana determinata dalla pandemia. Drammatico lo scenario delineato dal consueto rapporto dalla Banca d’Italia e presentato questa mattina.

Dai dati emerge infatti che la crisi globale innescata dal Covid-19 ha determinato anche in regione un brusco deterioramento del quadro economico. Secondo le ultime previsioni fornite da Svimez, nel corso dell’anno il prodotto interno della regione si ridurrà di oltre il 10 per cento.

“Le limitazioni alle attività economiche dovute all’emergenza sanitaria – viene infatti evidenziato nel rapporto - hanno indotto nel primo semestre un forte calo della domanda interna, non compensato dalla crescita delle esportazioni sospinte dall’automotive e dall’alimentare. Come per l’intero Paese, nel corso dei mesi estivi sono emersi segnali di un parziale recupero dei livelli di attività ma l’evoluzione della situazione economica appare condizionata, soprattutto nel comparto dei servizi, dal recente peggioramento del quadro epidemiologico.

INDUSTRIA. Bankitalia ha evidenziato che nel settore industriale, nonostante il migliore clima di fiducia riscontrato nel terzo trimestre, il sondaggio condotto tra settembre e ottobre su un campione di aziende con sede in Molise ha rilevato un diffuso calo delle vendite nei primi nove mesi dell’anno e una spesa per investimenti nel complesso debole. Le previsioni a breve termine sono state prudenti, mostrando una sostanziale eguaglianza tra la quota di aziende che si attende un’ulteriore flessione del fatturato e quella che ne prefigura un incremento. Il settore delle costruzioni ha riportato un marcato calo delle ore lavorate e del valore della produzione mentre nel terziario i segnali di recupero emersi nei mesi estivi, che hanno interessato anche commercio e turismo, non hanno compensato la riduzione dell’attività dovuta al calo generalizzato dei consumi.