Servizio di Cardiologia a rischio. Greco: pronto a denunciare Florenzano

La questione dell’ospedale di Agnone sollevata durante la riunione del Tavolo Covid

CAMPOBASSO. Voci insistenti di una sospensione delle attività del servizio ambulatoriale di Cardiologia presso l’ospedale ‘San Francesco Caracciolo’ di Agnone, il capogruppo regionale del M5s solleva il caso, che interessa le popolazioni dell’Alto Molise e del Vastese.

“Questa mattina durante il tavolo Covid – ha dichiarato il pentastellato - ho detto al direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, che sono pronto ad ogni cosa, incluso denunciarlo, se così dovesse essere, per interruzione di pubblico servizio. In un momento particolarmente difficile, con in corso una pandemia globale, quanto paventato è inaccettabile, soprattutto in un periodo invernale che potrebbe limitare gli spostamenti”.

“Oggi l’ambulatorio di Cardiologia presso il ‘Caracciolo’ – ha aggiunto Greco - assolve un ruolo di vitale importanza per tanti anziani e cittadini afflitti da patologie riconducibili all’apparato cardiocircolatorio. Solo ipotizzare che tale servizio possa essere sospeso è inammissibile. Nessuno, tantomeno i vertici Asrem, possono sottovalutare gli innumerevoli problemi vissuti quotidianamente dai residenti delle aree interne”.

“A chi è lautamente retribuito con soldi pubblici, ricordo, se ce ne fosse bisogno, che il loro compito resta quello di garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie indispensabili, dalla costa all’ultimo dei comuni dell’entroterra. Contrariamente – ha concluso Greco - se il virus dell’egoismo e dell’indifferenza, come ribadito da Papa Francesco, sarà rafforzato da quello della mala gestio, non esiterò un solo istante a rivolgermi alla giustizia ordinaria per far valere un sacrosanto diritto sancito dalla Costituzione nell’articolo 32”.

