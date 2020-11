Isernia, medici al voto: si rinnova il consiglio direttivo dell’Ordine

In campo una sola lista capitanata dal presidente uscente Fernando Crudele. Unica squadra anche per gli odontoiatri guidata da Berchicci. Ecco i candidati



ISERNIA. Avviata a Isernia la procedura che porterà al rinnovo del consiglio direttivo dell’Albo dei Medici Chirurghi. Alle ore 12 di ieri, di mercoledì 11 novembre, sono scaduti i termini per la presentazione delle liste dei candidati (o singole candidature) alle elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali dell’Ordine dei medici di Isernia. Si vota – lo ricordiamo - per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Albo dei Medici Chirurghi, della commissione dell’Albo degli Odontoiatri e del collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2024.

Per quanto riguarda il consiglio direttivo dell’Omceo, è stata presentata una sola lista, guidata dal presidente uscente Fernando Crudele.

I componenti della lista ‘Futura’ sono:

Crudele Fernando

Alfieri Linda

Attademo Giuseppe

D’Ambrosio Cristiana

Lombardi Lina

Pastena Fabrizio

Pompeo Francesco

Rocchio Giuseppina

Tartaglione Antonio

Anche per la Commissione Albo Odontoiatri c’è un’unica lista, a sua volta guidata dal presidente uscente Giorgio Berchicci.

Fanno parte della lista ‘Indietro Tutta’:

Berchicci Giorgio

Angelone Giovanni

Canè Danilo

Viti Cristina

Di Cristinzi Antonio

Di Nucci Antonietta

Queste, invece, le candidature al Collegio dei Revisori dei conti:

Giorgio Berchicci

Daniela Padula

Stefano Di Lollo

Salvo diverse disposizione governative, gli iscritti sono invitati a votare nei giorni 21, 22 e 23 novembre 2020, presso la sede dell’Ordine di Isernia in via Louis Braille n. 28/30 (ex Via Pio La Torre).

"Si ricorda – fanno sapere dall’Ordine - che non è ammessa la delega. Per esercitare il diritto al voto l’iscritto deve presentarsi personalmente, munito di un documento di riconoscimento. Le operazioni di voto si svolgeranno nella massima sicurezza. È stato infatti predisposto un rigido protocollo anti-Covid.

