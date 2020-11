Coronavirus, un altro morto e 72 contagi. Ricoveri in aumento e Malattie infettive saturo

Su 805 tamponi processati nella giornata di oggi. A Termoli il più alto numero di nuovi casi

CAMPOBASSO. Un altro morto, il 62esimo, un 73enne di Riccia ricoverato nel reparto di Malattie infettive del ‘Cardarelli’, e altri 72 contagi in Molise, dagli 805 tamponi processati nella giornata di oggi.

Il più alto numero di casi è stato rilevato a Termoli (18), Campobasso (10), Larino (8) e Isernia (7), ma nuovi positivi sono stati identificati in tanti comuni della regione: Bojano (1), Campomarino (6), Cantalupo nel Sannio (1), Castelpetroso (1), Colletorto (3), Fossalto (1), Macchia d’Isernia (1), Mafalda (1), Montenero di Bisaccia (1), Palata (1), Pesche (2), Petacciato (3), Riccia (1), Rionero Sannitico (1), Rotello (1), San Martino in Pensilis (1), Santa Croce di Magliano (1) e Vinchiaturo (2).

Tra le notizie che preoccupano il continuo incremento di pazienti che hanno bisogno del ricovero in ospedale, oggi altri 7: 2 di Termoli, 1 di Santa Croce di Magliano, 1 di Pecceto Torinese, 1 di Campobasso, 1 di Isernia e 1 di San Giuliano di Puglia. Praticamente pieno, con 55 posti letto occupati, il reparto di Malattie infettive, con 7 pazienti invece in Terapia intensiva, per un totale di 62 malati Covid in ospedale.

Sono invece migliorati, di conseguenza sono stati dimessi, 6 pazienti dal reparto Infettivi: 1 di Campobasso, 1 di Termoli, 1 di Sant’Elena Sannita, 1 di Poggio imperiale, 1 di Mafalda e 1 di Gallo Matese.

Sono intanto arrivati a 2.789 i pazienti Covid in Molise, su 68.894 tamponi effettuati, mentre il numero degli attualmente positivi è di 1.909. I guariti complessivi sono 818, le persone in isolamento sono invece salite a 1.909.

