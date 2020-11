Campobasso, stop al pagamento della Cosap anche nel 2021: maggioranza favorevole

Soddisfatti i consiglieri comunali Chierchia, Trivisonno, Salvatore e Battista

CAMPOBASSO. La crisi economica come diretta conseguenza di quella sanitaria rischia di avere ripercussioni molto pesanti in Molise e nel capoluogo di Regione. Tra i più colpiti dagli effetti delle limitazioni i titolari di bar e ristoratori. Per dare un segnale alle loro necessità, nel corso dell'ultimo consiglio comunale di Campobasso, gli esponenti del centrosinistra Bibiana Chierchia, Giose Trivisonno, Alessandra Salvatore e Antonio Battista, hanno chiesto al sindaco di valutare la possibilità finanziaria per esentare bar e ristoranti dal pagamento della Cosap anche nell'anno 2021.

"Noi - dichiarano i consiglieri - crediamo sia fattibile e siamo contenti per il fatto che il Consiglio comunale abbia accettato la nostra proposta di discutere di questa possibilità, che non esclude, ovviamente, altri interventi di supporto, per i quali proveremo a dare, come, sempre, il nostro contributo di idee” concludono.

