Scuole e gestione dell’emergenza Covid: chiesta la convocazione urgente del Tavolo di lavoro

L’istanza dei sindacati per trovare soluzioni alle tante criticità che si stanno registrando negli istituti molisani



CAMPOBASSO. Gestione dell’emergenza coronavirus nelle scuole molisane: i sindacati scendono in campo e chiedono la convocazione urgente Tavolo di lavoro regionale per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. Tante le criticità segnalate e per questo è necessario trovare soluzioni.

“Si sottolinea l’urgenza – evidenziano in una nota i segretari regionali di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal - stante le diverse criticità segnalate dalle istituzioni scolastiche, tra le quali la difficoltà di coordinamento e ritardi di Asrem e Dipartimento di prevenzione nella gestione dei casi di positività nelle scuole e dei successivi provvedimenti di quarantena e di isolamento fiduciario per alunni e docenti (che talvolta non vengono disposti per i docenti che sono stati in presenza in classi con alunni positivi); protocolli diversificati da parte dei diversi presìdi sanitari del territorio relativamente al tracciamento ed all’effettuazione dei tamponi, con ritardi nell’effettuazione e nella comunicazione degli esiti e conseguente paralisi dell’attività delle scuole; gestione caotica e modalità difformi da parte degli enti locali relativamente ai provvedimenti di chiusura delle scuole e di sanificazione dei plessi scolastici”.

