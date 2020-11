Coronavirus, tanti nuovi positivi ma l’indice di contagio scende in Molise: ora è a 1.32

Nella settimana dal 2 all’8 novembre. Nel periodo precedente era arrivato al più preoccupante 1.88

CAMPOBASSO. Coronavirus, tanti nuovi contagi, ieri erano 121 e tanti decessi negli ultimi giorni, ma in Molise l’indice di contagio Rt è sceso a 1.32 nella settimana compresa tra il 2 e l'8 novembre. In quella precedente aveva raggiunto il più preoccupante 1.88.

E' quanto emerge dal monitoraggio effettuato dal ministero della Salute e Istituto superiore di sanità (Iss), aggiornato all'11 novembre.

"L'epidemia in Italia seppur intensificandosi per gravità a causa di un aumentato impatto sui servizi assistenziali – le indicazioni fornite dalla Cabina di regia - mostra una lieve riduzione nella trasmissibilità rispetto alla settimana precedente che, sebbene ancora molto elevata, potrebbe costituire un segnale precoce di impatto delle misure di mitigazione introdotte a livello nazionale e regionale dal 14 ottobre 2020. Tale andamento andrà confermato nelle prossime settimane e non deve portare ad un rilassamento delle misure per il contenimento dell’epidemia”.

