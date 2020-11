Coronavirus, in Molise due ospedali da campo: 60 posti letto per l’emergenza sanitaria

Alla struttura finanziata dall’Unione europea se ne aggiunge una seconda, appena messa a disposizione dal Dipartimento della Difesa

CAMPOBASSO. Coronavirus, in Molise saranno realizzati due ospedali da campo. Strutture simili a quelle che vengono realizzate in caso di calamità naturali, ma è chiaro che il Molise, come il resto del Paese, sta vivendo una situazione di emergenza come mai ora. Tanto da aver fatto scattare il livello di pre-allerta negli ospedali.

“Bene ha fatto il Molise – ha detto il Ministro per gli affari regionali Francesco Boccia – a inoltrare alla Protezione civile la richiesta per l’attivazione di un ospedale da campo”. Struttura questa da 20 posti letto, che era già stata finanziata dall’Unione europea, con la Cooperazione internazionale della Protezione civile.

Chiaro che 20 posti letto tuttavia non bastano, in considerazione del fatto che al momento il ‘Cardarelli’ è l’unico ospedale Covid del Molise e che con 55 posti letto occupati il reparto di Malattie infettive è già praticamente saturo.

Il secondo ospedale da campo, da 40 posti letto, è stato invece messo a disposizione dal Dipartimento della Difesa. “C’erano ancora delle disponibilità – ha detto il governatore Donato Toma a Telemolise – e io ho avanzato l’opzione per un ulteriore ospedale da campo, in quanto non guardo a quello che mi serve, ma a ciò che mi può servire. Sarà una dotazione importantissima per il nostro dipartimento di Protezione civile, ma due strutture noi le dobbiamo avere, perché siamo una regione ad elevato rischio sismico e idrogeologico”.

E dagli ospedali da campo ai Covid hotel. Anche questi due in Molise, uno per provincia. Saranno destinati ai pazienti Covid che non hanno necessità di ospedalizzazione o di particolare assistenza medica, per trascorrere la quarantena, se non hanno la possibilità di fare l’isolamento domiciliare. Sarà lo Stato a coprire i costi, pagando gli indennizzi ai proprietari degli hotel, mentre toccherà alla Regione pagare il personale arruolato.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!