Coronavirus, 86 contagi e un morto di Isernia. E ci sono altri 8 ricoveri

Su 888 tamponi processati nella giornata di oggi. In ospedale occupati 67 posti letto per malati Covid

CAMPOBASSO. Un morto, una 95enne di Isernia ricoverato in Malattie infettive, che porta a 67 il numero delle vittime in Molise. E 86 contagi, dagli 888 tamponi analizzati nella giornata di oggi.

Il maggior numero di nuovi casi a Campobasso, con 17 positivi in più, e riscontrati 8 casi a Termoli, 6 a Isernia e a Civitanova del Sannio, 5 a Venafro, con tamponi positivi in tanti comuni del Molise.

Ma a preoccupare è anche la notizia che ci sono ulteriori 8 ricoveri al ‘Cardarelli’ di Campobasso, di cui uno a Terapia intensiva. Ospedale in affanno, sia pur con le due dimissioni di oggi, con 67 ricoverati: 60 in Malattie infettive, reparto al limite, e 7 in Terapia intensiva.

Sono arrivati a 2.995 i pazienti Covid in Molise, su 70.623 tamponi effettuati, mentre il numero degli attualmente positivi è di 2043. I guariti complessivi sono 885, le persone in isolamento sono invece 1.977.

