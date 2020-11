Coronavirus, a Montaquila le scuole restano chiuse: l’ordinanza del sindaco

Il provvedimento di Marciano Ricci che invoca collaborazione e responsabilità da parte della cittadinanza al fine di evitare il più possibile occasioni di contagio

MONTAQUILA. Il Covid ferma ancora la scuola. Il sindaco di Montaquila Marciano Ricci, con propria ordinanza, ha disposto la proroga della chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, del territorio comunale fino al 21 novembre prossimo.

E rinnova il monito alla cittadinanza ad assumere comportamenti responsabili e a collaborare al fine di evitare la diffusione del virus in paese.

“Si raccomanda ai genitori o ad ogni altro adulto responsabile di compiere tutto quanto in proprio potere al fine di sorvegliare i propri figli minorenni e controllare che non si producano assembramenti e che venga garantito il distanziamento fisico oltre che l’utilizzo dei mezzi di protezione individuale. Il sottoscritto confida nel massimo senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini e nella loro massima collaborazione”.

