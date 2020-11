Tutti gli ospedali in guerra contro il Covid: in Molise è emergenza totale

Ormai non si muore di virus solo al Cardarelli. Il caso del decesso di un'anziana per crisi respiratoria all'ospedale di Termoli, denunciato dal segretario regionale del PD Facciolla, rende l'idea delle dimensioni di una emergenza divenuta incontrollabile

TERMOLI. La testimonianza che la guerra contro il Coronavirus in Molise è ormai totale e vede coinvolte tutte le strutture ospedaliere operative, ovvero Campobasso, Termoli e Isernia, con reparti per pazienti no Covid che vengono riconvertiti in corso d’opera pur di trovare spazi a sufficienza e dare possibilità di cura e assistenza a coloro che arrivano negli ospedali con crisi respiratorie in atto.

Ieri l’ennesimo caso in Molise, che purtroppo è sfociato in tragedia, si è verificato al San Timoteo di Termoli. A darne notizia, riportata sulla nostra testata, è stato il segretario regionale del Partito Democratico Vittorino Facciolla.

Una donna novantenne arrivata nel nosocomio adriatico con sintomi riconducibili al Coronavirus, confermati dal responso del test rapido, è morta poco dopo nel nosocomio, prima di poter essere trasferita al Cardarelli di Campobasso.

L’ennesimo caso che secondo l’esponente politico di San Martino in Pensilis, dimostra che in Molise “sono saltati i parametri di sicurezza” ed è sempre più difficile riuscire a trasportare i malati Covid negli ospedali perché mancano ambulanze e posti letto. Il Cardarelli di Campobasso è l’emblema della situazione di collasso del sistema ospedaliero, con almeno 67 pazienti sintomatici tuttora ricoverati e posti letto che vengono reperiti in altri reparti destinati ad altre patologie, che diventa sempre più difficile poter curare.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!