Coronavirus, domenica nera in Molise: 4 morti e 128 nuovi casi

CAMPOBASSO. Quattro morti e 128 nuovi casi su 853 tamponi processati. Pesante il bilancio di questa giornata in Molise sul fronte coronavirus. Le vittime: 1 di Petacciato, 1 di Cercemaggiore, 1 di Campobasso e 1 ospite dalla casa di riposo di Montaquila erano tutte ricoverate nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’. Sale così a 70 il numero dei decessi dall’inizio dell'emergenza sanitaria.

I dati diffusi dal consueto bollettino Asrem evidenziano anche una buona notizia: dei 48 pazienti dichiarati guariti oggi 41 sono di Castelpetroso, uno dei centri maggiormente colpiti dalla seconda ondata della pandemia.

Oggi il numero maggiore di casi si è registrato a Isernia con 21 positivi, seguono Campobasso con 15 e Termoli con 10.

Gli altri casi si sono registrati a Agnone (1), Bojano (1), Campochiaro (1), Capracotta (1), Carovilli (6), Casacalenda (1), Castel San Vincenzo (1), Civitanova del Sannio (4), Colletorto (1), Colli a Volturno (1) Ferrazzano (1), Gambatesa (1), Guardialfiera (1), Guglionesi (3), Larino (5), Lucito (6), Macchia d’Isernia (3), Macchiagodena (2), Miranda (1), Montaquila (2), Montecilfone (2), Pescolanciano (1), Petacciato (1) Pietrabbondante (2), Pietracatella (2), Pietracupa (1), Portocannone (4), Rionero Sannitico (1), Ripalimosani (4), Roccamandolfi (1), San Giuliano di Puglia (2), San Martino in Pensilis (1), San Polo Matese (1), Sant’Elena Sannita (1), Sepino (1), Sessano del Molise (2), Sesto Campano (2), Spinete (3), Ururi (1) , Venafro (5) e Vinchiaturo (1).

Due le persone ricoverate in Malattie Infettive: una è di Cercemaggiore, l’altra di Castel San Vincenzo. Quattro invece hanno lasciato il reparto: 2 sono di Isernia, una di Venafro e una di San Marco La Catola.

Al momento sono in tutto 64 le persone ricoverate al Cardarelli, 57 in Malattie Infettive e 7 in Terapia Intensiva.

