Coronavirus, mai tanti contagi in Molise: oggi 147. E c’è un altro decesso

Si tratta di una 85enne di Campobasso, ricoverata nel reparto di Malattie infettive. Oggi processati 737 tamponi processati. Nel capoluogo regionale e a Isernia superati i 300 attualmente positivi

CAMPOBASSO. Coronavirus, 147 nuovi positivi e un nuovo decesso, il 71esimo, quello di una donna di 85 anni di Campobasso, ricoverata nel Reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’.

Mai così alto in Molise il numero dei casi giornalieri e il rapporto tra nuovi contagi e tamponi processati, oggi 737. Tra le notizie preoccupanti anche i 9 nuovi ricoveri e l’aggravamento delle condizioni cliniche di tre pazienti, di Isernia, Ferrazzano e Cerro al Volturno, spostati da Malattie infettive a Terapia intensiva.

Il più alto numero di contagi a Termoli (29), e Campobasso (21), ma spiccano anche i 12 casi a Isernia, 10 a Baranello, 6 a Busso e Campomarino e San Martino in Pensilis. Ma ad essere interessati sono tanti comuni della regione, con ormai pochissimi centri Covid free, mentre a Campobasso e Isernia è stata superata la quota dei 300 attualmente positivi, dei 200 a Termoli.

Oggi sono entrati in ospedale altri 9 pazienti: 3 di Termoli, 2 di Campobasso, 1 di San Polo Matese, 1 di Calvi Risorta, 1 di Coseano e 1 di Celenza Valfortore. Cardarelli in affanno, sia pur con le 3 dimissioni di oggi, di Campobasso, Isernia e San Severo, con 68 ricoverati: 59 in Malattie infettive, reparto al limite, e 9 in Terapia intensiva. Fortunatamente c’è anche la notizia positiva di 12 guarigioni, 1 di Campobasso, 1 di Palata, 7 di Castelpetroso, 2 di Riccia e 1 di Pescolanciano, che portano il totale dei guariti a 947.

Con i casi di oggi sono arrivati a 3.268 i pazienti Covid in Molise dall’inizio dell’epidemia, su un totale di 72.214 tamponi effettuati. Gli attualmente positivi sono 2.250, le persone in isolamento 2.271.

