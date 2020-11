Contact tracing, Fanelli: via libera ai privati per i tamponi ma regole ed esenzioni per le fasce deboli

L’esponente dem, alla luce del lavoro dai laboratori per il tracciamento dei contagi, invoca una regolamentazione delle procedure e sostegno per i meno abbienti da parte della Regione

CAMPOBASSO. Laboratori privati in prima linea anche in Molise per l’attività di tracciamento dei contagi, in rinforzo alla sanità pubblica che stenta a tenere il passo. Ed ecco che, sulla scorta di quanto già accade da tempo in Campania, Puglia, Calabria e Lombardia, la consigliera regionale Micaela Fanelli ritiene indispensabile “autorizzare le strutture private non solo ad effettuare i tamponi e comunicarne i risultati, ma anche stabilire prezzi tabellari ed esenzioni per le fasce più indigenti della popolazione”.

“I laboratori privati, anche quelli più piccoli presenti nei diversi centri della regione, - osserva l’esponente dem - stanno lavorando molto e seriamente in questi giorni per combattere la pandemia. L'ho toccato con mano a Riccia. E dico grazie a chi lo fa. Ma – si chiede Fanelli - come migliorare il lavoro di ricerca dei positivi e il principio di equità?”.

Di qui la proposta: “Aumentare la possibilità di potersi rivolgere ai laboratori privati, soprattutto a quelli piccoli, prestando un'attenzione particolare alle fasce più bisognose della popolazione”. Ciò significa che, “a livello regionale, la Asrem potrebbe definire in una circolare le procedure standard per i tamponi molecolari. Esistono già obblighi di informativa, quello che può essere reso meglio è l'omogeneità' comportamentale. Ma non solo. È altresì indispensabile – aggiunge la consigliera regionale - calmierare i prezzi dei test, stabilendo un tetto massimo, onde evitare speculazioni.

Compito della Regione Molise è invece quello di trovare i fondi per i meno abbienti. Conosciamo le difficoltà di bilancio, i vincoli, ma siamo in emergenza. E va fatto ogni sforzo utile”.

Sempre facendo seguito alle best practices già operative in altre regioni, - prosegue Fanelli – “la convenzione con i laboratori privati dovrebbe stabilire l'indicazione di comunicare l'esito dei tamponi in 24/48 ore massimo, con particolare attenzione ai casi sospetti nelle scuole.

Resta inteso che l’integrazione dei sistemi pubblici e privati – conclude - non dovrà modificare il controllo centralizzato dei dati sull'epidemia, che dovranno essere acquisiti dal Servizio Sanitario Regionale e trasmessi direttamente sulla piattaforma informatica della Protezione Civile Nazionale, con comunicazione ai Comuni, destinatari di un dettagliato bollettino quotidiano dall’Asrem, nel quale dovranno essere forniti tutti i dati anagrafici, le residenze di ogni singolo contagiato, nonché l’elenco storico di tutti i positivi del centro urbano di riferimento, aggiornato giorno per giorno”.

