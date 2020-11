Covid nelle scuole, a Campobasso sono 25 casi. Gravina: il sistema regge, non si chiude

La rassicurazione del sindaco, per il quale non esistono le condizioni per disporre la sospensione della didattica in presenza

CAMPOBASSO. A Campobasso i contagi nelle scuole sono 25, tra alunni, docenti e personale scolastico. Di questi 9 sono relativi alle scuole superiori. Un numero “esiguo, davvero molto basso, rispetto a quello che si registra in altri comuni”, in relazione alla popolazione scolastica del capoluogo cittadino, secondo il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, che si è rivolto ai cittadini con un videomessaggio per dire che al momento non è prevista la chiusura delle scuole elementari e medie in città.

“L’Asrem mi ha confermato poco fa che non ci sono le condizioni per sospendere a Campobasso la didattica in presenza per materne, elementari e medie – ha detto Gravina – Molti colleghi sindaci hanno deciso di chiudere la didattica in presenza su tutto territorio, ma noi dobbiamo confrontarci con i dati scientifici, che ci dicono che il problema maggiore poteva esserci per le scuole superiori, dove il problema sono soprattutto i trasporti e che già sono al 100% in didattica a distanza”.

“Da parte nostra – ha aggiunto il sindaco - dobbiamo mettere insieme le esigenze di sicurezza con la necessità di salvare, dove possibile, la didattica in presenza, tanto più che è stato dimostrato che i bambini sono più bravi di noi a rispettare le regole. Del resto è certo, lo ha certificato anche l’Asrem, che il contagio non avviene a scuola e nelle classi, ma deriva da comportamenti esterni. Lo dimostra anche il caso di un docente di sostegno risultato positivo al Covid, che ha avuto contatti strettissimi con i propri alunni, a cui non ha trasmesso il virus: la dimostrazione che l’uso della mascherina è fondamentale”.

E dalle scuole al ‘Cardarelli’, con Gravina che ha fatto riferimento alla sua lettera al ministro della Salute Roberto Speranza, per chiedere l’invio degli ispettori in relazione alla situazione dell’ospedale di Campobasso.

“Non si è trattato di un gesto di protagonismo – ha chiarito – ma il fatto che il ‘Cardarelli’ sia centro hub regionale e centro Covid fa sì che stiamo tutelando gli interessi dei cittadini non solo di Campobasso, ma di tutto il Molise e dello stesso personale sanitario. Si è trattato – ha concluso – di un doppio richiamo, rivolto da un lato a chi organizza l’offerta sanitaria, e dall’altro a sensibilizzare il Ministero su eventuali carenze di personale”.

