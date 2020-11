Scuola, personale Covid senza stipendio da settembre. Annunciato sblocco dei pagamenti entro fine mese

Lo spiraglio si è aperto al termine di un vertice odierno tra governo e sindacati. Ma la scuola è ripiombata in un clima di incertezza e precarietà: non si intravedono prospettive oltre la didattica a distanza, contestata da famiglie e studenti. Nel frattempo la portavoce 5Stelle alla Camera Rosalba Testamento ha chiesto un impegno alla Ministra Azzolina in termini di investimenti e assunzioni

CAMPOBASSO. Una interrogazione per comprendere quali iniziative il governo intenda prendere per pianificare i percorsi formativi sulla didattica digitale integrata, le risorse investite e i docenti coinvolti. E’ stata illustrata oggi alla Camera dei Deputati, in occasione del Question time, dalla portavoce 5Stelle Rosalba Testamento. Nel frattempo dopo l’incontro odierno tra governo e sindacati, è stato annunciato per fine novembre lo sblocco dei pagamenti per il cosiddetto personale aggiuntivo Covid, composto da docenti e operatori Ata che da settembre ancora attendono di essere pagati. In Molise sono 310 le unità di personale aggiuntivo entrate in servizio in concomitanza con l’avvio delle attività didattiche, con contratti precari e che dopo due mesi e mezzo non hanno ancora percepito alcuna mensilità di stipendio.

Dopo le proteste si chiude quella che i sindacati, Cgil in testa, hanno definito “una questione vergognosa che avevamo denunciato fin dall’inizio e che sta causando notevole disagio al personale precario che spesso si trova a lavorare a centinaia di chilometri di distanza da casa”.

