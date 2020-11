Tamponi, anche ad Agnone si può: attivato il punto prelievi

Negli spazi concessi dal Comune all'Asrem. Potranno recarvisi solo coloro che riceveranno la segnalazione del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria del Molise.

AGNONE. Tamponi anche ad Agnone, finalmente. Da ieri è infatti operativo il Centro per l'effettuazione dei tamponi negli spazi dell'ex chalet nella zona tiro a segno, concessi dal Comune all'Asrem.

Potranno recarsi alla postazione esclusivamente i cittadini che riceveranno la segnalazione del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria del Molise. Soddisfatto il sindaco Daniele Saia, che dalla propria pagina Facebook ricorda come "dopo un lungo lavoro siamo riusciti a porre in essere un grande risultato: l'attivazione del servizio per tamponi molecolari Covid-19 qui ad Agnone. Nel darvi questa notizia voglio ringraziare nuovamente tutti gli attori che hanno collaborato con noi nel raggiungere questo obiettivo e in particolar modo voglio ringraziare gli infermieri che hanno dato subito disponibilità per rendere lo svolgimento dei test praticabile. Il loro amore per il lavoro e la loro instancabile voglia di fare del bene ci permetteranno di usufruire di questo importante servizio".