Coronavirus, 2 morti e 139 contagi. Oggi record di tamponi e di guariti

Più dimissioni che nuovi ricoveri dal bollettino appena diramato dall’Asrem. Termoli e Campobasso i comuni con il maggior numero di nuovi casi, ma ci sono anche 153 guariti

CAMPOBASSO. Due morti e 139 contagi dai 1.297 tamponi processati oggi, il numero più alto in un un giorno in Molise. Al decesso del medico diabetologo di Agnone Antonio Antonelli, 64 anni, ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, si è aggiunto nelle ultime ore quello di una 93enne di San Polo Matese, portando a 86 le vittime del Covid in Molise.

Quanto ai contagi di oggi spiccano i 23 nuovi casi di Termoli e i 16 di Campobasso. Per il resto altri positivi accertati in tanti comuni del Molise, a partire dai 9 di Isernia e Larino. Dal bollettino di oggi anche la notizia positiva di 153 nuovi guariti, di cui 20 a Campobasso, 24 a Isernia e 14 a Termoli, mentre per una volta le dimissioni dall’ospedale sono ben più numerose, 12, rispetto ai ricoveri, oggi 2, più il trasferimento da Malattie infettive a Terapia intensiva di un paziente di Isernia.

Scende dunque la pressione sull’ospedale ‘Cardarelli,’ dove oggi sono ricoverati 60 pazienti: 52 a Malattie infettive e 8 a Terapia intensiva. Con i casi di oggi sono arrivati a 3.659 i pazienti Covid in Molise dall’inizio dell’epidemia, su un totale di 75.410 tamponi complessivi effettuati. Gli attualmente positivi sono 2.116, le persone in isolamento 2.510.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!