Spostamenti tra regioni, l’associazione costruttori plaude all’ordinanza di Toma

Il presidente dell’Ance-Acem Martino: “Quarantena giusta per chi ha avuto contatti accertati e ha contratto il virus, era inconcepibile però bloccare lavoratori e aziende per dieci giorni se non ci sono situazioni a rischio”

CAMPOBASSO. Nella nuova ordinanza del presidente Donato Toma è prevista una deroga per chi è rientrato da fuori regione: viene meno l’obbligo della misura di quarantena per 10 giorni rivolta a coloro che, residenti in Molise, devono recarsi in altri territori per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Una decisione che arriva a modifica della precedente ordinanza, la n. 47 del 4 novembre, che prescriveva in via precauzionale l’isolamento per coloro che provenivano dalle zone rosse e arancioni. “L’ordinanza è stata fatta da poco e stiamo ancora facendo le nostre valutazioni – commenta il presidente dell’associazione Ance-Acem Danilo Martino, raggiunto telefonicamente da isNews - Siamo fermamente convinti che la normativa a tutela vada rispettata da chiunque abbia avuto contatti con un positivo o abbia contratto il virus, e questo vale a tutti i livelli, dovunque. La quarantena va fatta, in questi casi. Ma ai lavoratori che non hanno avuto casistiche e problemi di questo genere si deve giustamente dare la possibilità di recarsi sui cantieri e sui posti di lavoro, e tutelare così l’economia evitando un altro lockdown”.

“Se un lavoratore oggi risiede a Termoli e sta facendo una manutenzione magari per Autostrade a San Salvo, a Vasto – continua Martino - non è concepibile che, recandosi su un posto di lavoro al confine, al ritorno debba poi farsi 10 giorni di quarantena se non è stato al contatto con persone potenzialmente positive o non ha contratto il virus. Noi siamo d’accordo affinché si dia la possibilità di andare sul posto di lavoro, per tutelare il tessuto imprenditoriale, le famiglie e l’imprenditoria locale, perché non tutti lavorano in Molise: ci sono anche altre realtà che si recano nelle regioni limitrofe. Queste persone devono avere la possibilità di tornare sereni e portare il pane a casa. Penso a chi lavora alla Sevel in Abruzzo e magari ci va da Termoli, o alla Fiat di Melfi. Se queste persone non sono potenzialmente pericolose, non vedo perché si debba bloccare tutto con 10 giorni di quarantena”.

Le limitazioni previste, per Martino, sono corrette anche nell’ottica delle misure di sussidio: “Bloccando tutto, tra l’altro, non si va incontro neppure agli ammortizzatori sociali, perché quei lavoratori sicuramente andranno messi in cassa integrazione e non potranno più recarsi sul posto di lavoro. Rischiando di perderlo. Sarebbe stato qualcosa di molto negativo non dare altre possibilità. Giustamente, lo vogliamo ribadire, in base alle interpretazioni di questa ordinanza, chi è stato in contatto con un positivo o ha contratto il virus è scontato e normale che debba farsi la quarantena. Ma queste cose vanno chiarite: nell’ambito del posto di lavoro, chi non è stato a stretto contatto con positivi e non ha il virus dovrebbe poter andare serenamente a svolgere le sue mansioni. Poi, è normale che chi invece ha avuto problemi legati alla pandemia deve stare a casa. È una doverosa distinzione che però va fatta”.

Una considerazione che comporta tutela non solo per i lavoratori, ma anche per le aziende: “Soprattutto sul settore delle costruzioni il lavoro si consuma all’interno del cantiere, dove si sta a contatto sempre con le stesse persone – controllate con attenzione e regolarità – a cui, se non hanno avuto contatti a rischio né positività accertate, si deve dare la possibilità di ultimare i lavori in corso. Non consentire questo equivale a mettere le imprese in condizione di incorrere, tra l’altro, in sanzioni, restrizioni contrattuali e altro. Le ripercussioni possono essere tantissime. Non si può bloccare per dieci giorni un’impresa che magari sta facendo la posa dell’asfalto su un’autostrada in zona di confine. Se il fine dell’ordinanza vorrà essere anche tutelare l’economia, non bloccare i lavori e gli imprenditori e non dare un ulteriore aggravio alla sanità, pensiamo sia giusto”, conclude Martino.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!