Coronavirus, 6 morti e 157 contagi. Altri 10 ricoveri in ospedale

Dai 1051 tamponi processati nella giornata di oggi. Termoli, Campobasso e Isernia i comuni con il maggior numero di nuovi casi

CAMPOBASSO. Sei morti e 157 contagi dai 1051 tamponi processati nella giornata di oggi. Altri 3 decessi si sono dunque aggiunti a quelli avvenuti la notte scorsa: una 83enne di Isernia, morta nella notte al ‘Cardarelli, si sono aggiunti una 81enne di Sant’Agapito e una 92enne di Casalciprano, anche queste in cura all’ospedale di Campobasso.

Nel bollettino segnalata anche la morte di una 91enne ospite della casa di riposo di Vinchiaturo, di un 84enne di Forli del Sannio e di una donna di 84 di Isernia, assistita nell’area grigia del ‘Veneziale’, gli altri tutti in carico al reparto di Malattie infettive del ‘Cardarelli.

Con questi decessi sono arrivate a 92 le vittime del Covid in Molise, la stragrande maggioranza nella seconda ondata dell’epidemia. Il maggior numero di casi registrato oggi a Termoli (25), Campobasso (22), Isernia (22) e Venafro (15), per il resto contagi in tanti comuni del Molise.

Non meno preoccupante la notizia dei 10 nuovi ricoveri a Malattie infettive e del peggioramento delle condizioni di un paziente, trasferito a Terapia intensiva. Sono attualmente 60 i pazienti ricoverati all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, 51 a Malattie infettive e 9 in Terapia intensiva. Sette pazienti, 2 di Termoli e di Isernia, 1 di Campobasso, 1 di Santa Croce del Sannio e 1 di Sant’Agapito, sono però migliorati e sono stati dimessi.

Con i casi di oggi sono arrivati a 3.816 i pazienti Covid in Molise, su 76.461 tamponi effettuati, con 2.357 attualmente positivi. I guariti sono 1.367, oggi ne sono stati certificati altri 10, le persone in isolamento 2.705.

