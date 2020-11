Commissioni consiliari, ecco i presidenti: riconferma per Di Lucente, promossa Aida Romagnuolo

Regione/ La II commissione (con Iorio presidente uscente) non ha ancora un nuovo vertice: riunione saltata per mancanza del numero legale

CAMPOBASSO. Quasi completo il 'giro di boa' in Consiglio regionale: giunti a metà legislatura, dopo la riconferma di Salvatore Micone come presidente dell'assemblea, si è proceduto a ricomporre le 4 commissioni consiliari permanenti.

Ecco i nomi nel dettaglio:

I Commissione Orientamento e organizzazione amministrativa (5 componenti, 3 di maggioranza e 2 di minoranza): Di Lucente, Cotugno (sostituito da Cefaratti), Pallante (sostituito da D’Egidio), Greco e Fanelli

II Commissione Sviluppo economico (6 componenti, 4 di maggioranza e 2 di minoranza): Iorio, Toma (sostituito da D’Egidio), Micone (Romagnuolo), Cavaliere (sostituito da Di Baggio), Nola e Facciolla.

III Commissione Assetto edutilizzazione del territorio (5 componenti, 3 di maggioranza e 2 di minoranza): D’Egidio, Di Baggio, Romagnuolo, Fontana, De Chirico.

IV Commissione Servizi sociali (5 componenti, 3 di maggioranza e 2 di minoranza): Cefaratti, Calenda, Niro (sostituito da Di Lucente), Manzo e Primiani.

Ed ecco i presidenti:

la I Commissione ha riconfermato Andrea Di Lucente, mentre come vicepresidenti sono stati eletti Cefaratti e Greco, segretario D’Egidio.

La III Commissione ha eletto come presidente Aida Romagnuolo, come vice D’Egidio e Fontana, come segretario De Chirico.

La IV Commissione ha eletto come presidente Gianluca Cefaratti, come vicepresidenti Di Lucente e Manzo, come segretario Calenda.

La II Commissione non si è riunita per mancanza del numero legale.

