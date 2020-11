Coronavirus, 2 morti e 96 contagi. Tra i decessi una donna di 103 anni, la più anziana paziente Covid

Ma c’è anche la notizia di 6 nuovi ricoveri e di 3 pazienti trasferiti in Terapia intensiva. Oggi processati 1.015 tamponi

CAMPOBASSO. Coronavirus, 2 decessi e 96 contagi, dai 1.015 tamponi processati nella giornata di oggi. I morti sono una donna di 93 anni di Isernia e una di 103 anni di Baranello, la più anziana paziente Covid morta in Molise. E’ arrivato a 94 il numero complessivo di mori in regione.

Oggi il più alto numero di nuovi casi a Campobasso (22) e a Termoli (14), con 6 contagi a Isernia e 5 a Oratino.

Dal bollettino di oggi anche la notizia di 6 nuovi ricoveri in Malattie infettive e il peggioramento di 2 pazienti, trasferiti nel reparto di Terapia intensiva, mente uno è migliorato ed è stato riportato in reparto. Con le 5 dimissioni di oggi sono attualmente 62 i pazienti ricoverati all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, 51 a Malattie infettive e 11 in Terapia intensiva.

Con i casi delle ultime 24 ore sono arrivati a 3.909 i pazienti Covid in Molise, su 77.476 tamponi effettuati, con 2.421 attualmente positivi. I guariti sono 1.394, oggi ne sono stati certificati altri 27, le persone in isolamento 2.918.

