Etica, imparzialità e rispetto delle regole: il bilancio dell’ex vicepresidente del Consiglio Manzo

Pagina 1 di 2

La portavoce del M5S in Regione tira le somme dopo l’elezione del nuovo Ufficio: “Una passaggio importante della mia attività politica”



CAMPOBASSO. “Un passaggio importante della mia attività politica e della mia vita, che mi ha consentito di conoscere a fondo le regole della massima assise ma anche i suoi compiti, che ha rafforzato in me la consapevolezza del ruolo del Consiglio regionale e di conseguenza di quanto esso sia stato svilito, umiliato troppe volte nonostante i reiterati appelli al suo coinvolgimento nelle scelte che riguardano tutti i cittadini del Molise che noi qui rappresentiamo”.

Così l’ex presidente del Consiglio regionale Patrizia Manzo nella lettera di commiato letta in aula a seguito dell’elezione del nuovo Ufficio di Presidenza. “Eppure – ha sottolineato - non è venuto mai meno il rispetto: ho continuato ad adempiere ai miei doveri con responsabilità e l’indispensabile equilibrio, grazie anche alla guida di funzionari e dirigenti che servono e hanno servito questa Assise con onore. Impegno e dedizione mai mancati, anche nei momenti più difficili, come quelli recenti che ci hanno visti impegnati in pieno lockdown per fare di tutto affinché si tenesse il confronto in questa assise.

L’Ufficio di Presidenza, così come previsto dall’articolo 15 dello statuto regionale, assicura - tra i tanti compiti che assolve – l’esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione della minoranza. I componenti di questo Ufficio, pur essendo - come si suol dire – ‘donne e uomini di partito’, sono chiamati ad esercitare una funzione che richiede la massima imparzialità ed il massimo equilibrio, affinché i lavori delle assemblee si svolgano in modo ordinato ed efficace.

È questo il nobile compito di garanti super partes della Costituzione italiana, dello Statuto regionale e dei regolamenti attuativi, per scongiurare anche il più remoto rischio di una dittatura della maggioranza e la conseguente emarginazione delle minoranze, assicurando ad ogni consigliere il libero esercizio del proprio mandato.

A questi altissimi principi mi sono ispirata nel ricoprire il mio ruolo di vicepresidente, consapevole che una condotta irreprensibile nell’adempimento del mio dovere era ed è il principale mezzo per esprimere la massima gratitudine a tutti i molisani che mi hanno onorato della possibilità di poterli rappresentare in questo consiglio.